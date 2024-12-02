Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму
Средства от национализации в Крыму направят на благоустройство и развитие спорта
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Средства от национализации в Крыму направят на благоустройство дворов, а также строительство спортивных объектов и ремонт Домов культуры. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Еще дополнительно около двух миллиардов рублей, полученных от национализации имущества врагов, поддерживающих националистический киевский режим, направим на благоустройство больших придомовых территорий во всех муниципальных образованиях", – заявил Аксенов.
Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности. Часть средств пойдет на частичный ремонт домов культуры и сельских клубов, заявил глава Крыма и анонсировал скорое появление детальной информации по конкретным объектам.
Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщил Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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