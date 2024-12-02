https://crimea.ria.ru/20241202/kuda-poydut-milliardy-ot-natsionalizatsii-v-krymu-1142312029.html

Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму

Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму

Средства от национализации в Крыму направят на благоустройство дворов, а также строительство спортивных объектов и ремонт Домов культуры. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T16:22

2024-12-02T16:22

2024-12-02T16:22

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Средства от национализации в Крыму направят на благоустройство дворов, а также строительство спортивных объектов и ремонт Домов культуры. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности. Часть средств пойдет на частичный ремонт домов культуры и сельских клубов, заявил глава Крыма и анонсировал скорое появление детальной информации по конкретным объектам.Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщил Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятийКрым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, национализация в крыму, благоустройство, спорт, деньги, крым