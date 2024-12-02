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74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука
74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука - РИА Новости Крым, 02.12.2024
74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука
Житель Севастополя избил дедушку своего знакомого и ответит за это перед судом, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T16:52
2024-12-02T16:52
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Житель Севастополя избил дедушку своего знакомого и ответит за это перед судом, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, к 36-летнему севастопольцу в гости приехал 74-летний дедушка из Анапы и гостил у него уже несколько месяцев, создавая неудобства для своего родственника. На просьбу внука уехать к себе домой пенсионер никак не реагировал.На место происшествия прибыли вызванные потерпевшим медики и полицейские, которые задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаКрымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умиратьПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор суда
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, уголовный кодекс
74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука

За избиение 74-летнего деда своего друга житель Севастополя пойдет под суд

16:52 02.12.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Житель Севастополя избил дедушку своего знакомого и ответит за это перед судом, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, к 36-летнему севастопольцу в гости приехал 74-летний дедушка из Анапы и гостил у него уже несколько месяцев, создавая неудобства для своего родственника. На просьбу внука уехать к себе домой пенсионер никак не реагировал.

"Тогда мужчина попросил своего 40-летнего друга припугнуть нежеланного гостя, чтобы ускорить его отъезд. Приятели пришли домой и снова начали настойчиво просить пожилого мужчину покинуть квартиру, в результате чего между ними возник конфликт. Пенсионер стал грубо выражаться в адрес друга своего внука и тот, разозлившись, нанес ему два удара, причинив тяжкий вред здоровью", – сообщили детали инцидента в пресс-службе.

На место происшествия прибыли вызванные потерпевшим медики и полицейские, которые задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
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