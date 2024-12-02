https://crimea.ria.ru/20241202/74-letnego-deda-izbili-v-sevastopole-za-zaderzhku-v-gostyakh-u-vnuka-1142311850.html

74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука

74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука - РИА Новости Крым, 02.12.2024

74-летнего деда избили в Севастополе за задержку в гостях у внука

Житель Севастополя избил дедушку своего знакомого и ответит за это перед судом, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T16:52

2024-12-02T16:52

2024-12-02T16:52

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Житель Севастополя избил дедушку своего знакомого и ответит за это перед судом, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, к 36-летнему севастопольцу в гости приехал 74-летний дедушка из Анапы и гостил у него уже несколько месяцев, создавая неудобства для своего родственника. На просьбу внука уехать к себе домой пенсионер никак не реагировал.На место происшествия прибыли вызванные потерпевшим медики и полицейские, которые задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаКрымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умиратьПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор суда

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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