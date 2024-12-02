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Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор
Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор
Ростовский областной суд признал виновными в шпионаже мать и сына, которые собирали сведения о дислокации российских военных и передавали их ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T16:33
2024-12-02T16:33
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генпрокуратура россии
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ростовский областной суд признал виновными в шпионаже мать и сына, которые собирали сведения о дислокации российских военных и передавали их ВСУ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.Сотрудники правоохранительных органов пресекли их незаконные действия. Матери с сыном предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).Ростовский областной суд назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мать будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, в сын – в исправительной колонии строгого режима.В конце ноября в Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщил Верховный суд республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 16 лет колонии за госизменуВ Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военногоВ Крыму арестована украинская шпионка
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запорожская область, ростов-на-дону, новости, суд, приговор, генпрокуратура россии, шпионаж
Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор

Мать и сын из Запорожской области признаны виновными в шпионаже

16:33 02.12.2024
 
© Генпрокуратура РоссииМать и сын из Запорожской области признаны виновными в шпионаже
Мать и сын из Запорожской области признаны виновными в шпионаже
© Генпрокуратура России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ростовский областной суд признал виновными в шпионаже мать и сына, которые собирали сведения о дислокации российских военных и передавали их ВСУ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"В суде установлено, что в августе 2022 года мать по просьбе своего сына, являющегося военнослужащим ВСУ, собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных Сил РФ. Полученную информацию она передавала, в том числе с помощью своего племянника, используя один из мессенджеров", – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли их незаконные действия. Матери с сыном предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Ростовский областной суд назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мать будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, в сын – в исправительной колонии строгого режима.
В конце ноября в Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщил Верховный суд республики.
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Запорожская областьРостов-на-ДонуНовостиСудПриговорГенпрокуратура РоссииШпионаж
 
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