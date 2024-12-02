https://crimea.ria.ru/20241202/seme-shpionov-iz-zaporozhskoy-oblasti-vynesli-prigovor-1142312642.html

Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор

Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Семье шпионов из Запорожской области вынесли приговор

Ростовский областной суд признал виновными в шпионаже мать и сына, которые собирали сведения о дислокации российских военных и передавали их ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T16:33

2024-12-02T16:33

2024-12-02T16:33

запорожская область

ростов-на-дону

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приговор

генпрокуратура россии

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ростовский областной суд признал виновными в шпионаже мать и сына, которые собирали сведения о дислокации российских военных и передавали их ВСУ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.Сотрудники правоохранительных органов пресекли их незаконные действия. Матери с сыном предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).Ростовский областной суд назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мать будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, в сын – в исправительной колонии строгого режима.В конце ноября в Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщил Верховный суд республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 16 лет колонии за госизменуВ Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военногоВ Крыму арестована украинская шпионка

запорожская область

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, ростов-на-дону, новости, суд, приговор, генпрокуратура россии, шпионаж