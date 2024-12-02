https://crimea.ria.ru/20241202/chto-proiskhodit-v-gruzii-segodnya-1142310370.html

Что происходит в Грузии сегодня

Что происходит в Грузии сегодня - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Что происходит в Грузии сегодня

В Тбилиси, где четвертый день продолжаются акции протеста, после очередного митинга оппозиции госпитализировали 37 человек. Из них 12 пострадавших – сотрудники... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T15:43

2024-12-02T15:43

2024-12-02T16:14

грузия

акции протеста в грузии

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тбилиси

ираклий кобахидзе

политика

саломе зурабишвили

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Тбилиси, где четвертый день продолжаются акции протеста, после очередного митинга оппозиции госпитализировали 37 человек. Из них 12 пострадавших – сотрудники полиции, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Михаила Сарджвеладзе.Более двухсот человек задержаны после ночного митинга, среди которых лидер оппозиции Зураб Джапардизе. Что происходит в столице Грузии сейчас – читайте в подборке РИА Новости Крым.В минздраве рассказали о состоянии пострадавших полицейскихУ 12 полицейских, доставленных в медицинские учреждения, травмы гораздо более тяжелые, нежели у протестующих, объяснил журналистам министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.Травмы у полицейских были вызваны в основном бросками в них тяжелых предметов, уточнил министр.Президент страны призвала к протестам школьниковНесмотря на опасность, президент страны Саломе Зурабишвили призвала к участию в массовых акциях протеста школы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.В комментариях граждане страны негативно оценили идею президента привлечь к протестам детей.Задержан Зураб ДжапаридзеУтром на проспекте Чавчавадзе был задержан один из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураб Джапаридзе, сообщает РИА Новости. Полиция задержала его вместе с группой демонстрантов, которые перекрыли проспект мусорными урнами.Джапаридзе вместе с другими оппозиционерами в конце октября отказались сотрудничать с прокуратурой страны, которая расследовала дело о возможных действиях по фальсификации выборов.Первое заседание нового правительстваТем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе открыл первое заседание нового правительства, его выступление транслирует пресс-служба.Он заявил, что оппозиционные политики жертвуют судьбами молодежи на акциях протеста."Ответственность (оппозиционных – ред.) политиков очень большая – они, конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника – это задание начальника, и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента… Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых", – отметил премьер-министр.Глава правительства также оценил действия правоохранителей, которые, по его мнению, действуют профессиональнее, чем в странах Европы. За эти дни им пришлось пережить много тяжелых оскорблений и нападений, подчеркнул он.Европейские санкцииВведение санкций против Грузии в связи с якобы "жестоким подавлением акций протеста" анонсировали в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети X.Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на вопрос журналистов об этом ответил, что массовые протесты – это внутреннее дело Грузии. Вмешательство во внутренние дела стран МИД России считает неприемлемым, заявил он.Массовые беспорядки в Тбилиси начались 26 ноября после завершения выборов, в ходе которых большинство в парламенте страны получила оппозиционная партия "Грузинская мечта". Очередной виток беспорядков начался ночью второго декабря, протестующие возвели баррикады на проспекте Шота Руставели, полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. После ночных массовых беспорядков 2 декабря было задержано более двухсот протестующих, травмы разной степени тяжести получили 113 правоохранителей.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Она отказалась сложить свои полномочия, поскольку считает парламент и правительство страны нелигитимными. Выборы президента в стране состоятся 14 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиГрузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 годаВ Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС

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тбилиси

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, акции протеста в грузии, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, политика, саломе зурабишвили