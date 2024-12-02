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В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
С начала массовых акций протеста в центре Тбилиси пострадали 113 правоохранителей, четверо из них находятся в больнице. Об этом сообщает МВД Грузии. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T08:54
2024-12-02T08:54
2024-12-02T08:48
беспорядки в грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. С начала массовых акций протеста в центре Тбилиси пострадали 113 правоохранителей, четверо из них находятся в больнице. Об этом сообщает МВД Грузии.Как указали в МВД, участники беспорядков "оказывают словесное и физическое противодействие сотрудникам правоохранительных органов", а также бросают в полицейских камни, пиротехнику, легковоспламеняющиеся и железные предметы, стеклянные бутылки.В ведомстве добавили, что в результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. Полицейским нанесли различные виды телесных повреждений, пострадавшие получают соответствующую медицинскую помощь.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.В ночь на понедельник спецназ Грузии разогнал митинг оппозиции, вытеснив протестующих от здания парламента на проспекте Руставели.За последние несколько дней задержали более 200 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным.Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - КобахидзеПушков: Украина преподала Грузии полезный урокПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси
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беспорядки в грузии, акции протеста в грузии, грузия, тбилиси, новости, в мире
В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
В Тбилиси с начала массовых беспорядков пострадали 113 полицейских – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. С начала массовых акций протеста в центре Тбилиси пострадали 113 правоохранителей, четверо из них находятся в больнице. Об этом сообщает МВД Грузии.
"Всего в ходе недавних акций пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо все еще находятся в клинике", - говорится в сообщении.
Как указали в МВД, участники беспорядков "оказывают словесное и физическое противодействие сотрудникам правоохранительных органов", а также бросают в полицейских камни, пиротехнику, легковоспламеняющиеся и железные предметы, стеклянные бутылки.
В ведомстве добавили, что в результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. Полицейским нанесли различные виды телесных повреждений, пострадавшие получают соответствующую медицинскую помощь.
Очередная серия акций протеста
оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.
В ночь на понедельник спецназ Грузии разогнал митинг оппозиции
, вытеснив протестующих от здания парламента на проспекте Руставели.
За последние несколько дней задержали более 200 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия
, так как считает парламент и правительство нелегитимным.
Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.
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