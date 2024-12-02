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Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T07:06
2024-12-02T07:06
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома."С первого дня на посту президента я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции, и я сдержал свое слово, даже наблюдая, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", — сказал Байден.Президент отметил, что случаи, подобные делу Хантера, обычно разрешаются более мягкими мерами, такими как выплаты задолженностей по налогам или штрафами. Он подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно ради политического давления.По его словам, грубая политика привела к судебной ошибке.В свою очередь победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена помиловать своего сына злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января (участников штурма Капитолия 6 января 2021 года - ред.), которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, его слова приводит РИА Новости.Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. По данным следствия, в 2018 году он приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, предоставив ложные данные продавцу и регистрирующим органам. В частности, при заполнении документов Байден-младший указал, что не употребляет наркотики, хотя в реальности испытывал наркотическую зависимость, в чем неоднократно признавался сам. Ему грозило тюремное заключение на срок до 25 лет, суд присяжных признал Хантера Байдена виновным. Второе дело касалось налоговой задолженности сына президента США в размере 1,4 млн долларов. Спецпрокурор Дэвид Вайс заявлял, что вместо оплаты счетов Байден-младший "тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни". Хантер погасил долг, однако обвинения были выдвинуты. Он признал вину по всем пунктам обвинения, по данному делу ему грозило до 17 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, хантер байден, политика, в мире, новости, дональд трамп
Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа

Президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера

07:06 02.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.
"С первого дня на посту президента я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции, и я сдержал свое слово, даже наблюдая, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", — сказал Байден.
Президент отметил, что случаи, подобные делу Хантера, обычно разрешаются более мягкими мерами, такими как выплаты задолженностей по налогам или штрафами. Он подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно ради политического давления.

"Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, — и нет никаких оснований полагать, что это остановится. Хватит", - добавил Джо Байден.

По его словам, грубая политика привела к судебной ошибке.
В свою очередь победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена помиловать своего сына злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января (участников штурма Капитолия 6 января 2021 года - ред.), которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, его слова приводит РИА Новости.
Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. По данным следствия, в 2018 году он приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, предоставив ложные данные продавцу и регистрирующим органам. В частности, при заполнении документов Байден-младший указал, что не употребляет наркотики, хотя в реальности испытывал наркотическую зависимость, в чем неоднократно признавался сам. Ему грозило тюремное заключение на срок до 25 лет, суд присяжных признал Хантера Байдена виновным.
Второе дело касалось налоговой задолженности сына президента США в размере 1,4 млн долларов. Спецпрокурор Дэвид Вайс заявлял, что вместо оплаты счетов Байден-младший "тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни". Хантер погасил долг, однако обвинения были выдвинуты. Он признал вину по всем пунктам обвинения, по данному делу ему грозило до 17 лет лишения свободы.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАХантер БайденПолитикаВ миреНовостиДональд Трамп
 
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