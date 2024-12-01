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Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах
Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах
Мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T21:16
2024-12-01T21:16
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кибербезопасность
киберпреступность
новости
интернет
мессенджеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В этой связи правоохранители просят не доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, а при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением картинки, лучше уточнить у него через другой способ связи, что именно содержится во вложении.В России также распространяется новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею". Вслед за сообщением о "выигрыше" следует требование перевести небольшую сумму для "покрытия издержек на организацию лотереи" или "для оплаты налога с выигрыша".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обманаПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости, интернет, мессенджеры
Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах

О новом способе мошенничества с помощью открыток в мессенджерах предупредили в МВД

21:16 01.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код для сбора персональных данных людей. Просмотр изображения может также перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит", – сказано в сообщении.

В этой связи правоохранители просят не доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, а при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением картинки, лучше уточнить у него через другой способ связи, что именно содержится во вложении.
В России также распространяется новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею". Вслед за сообщением о "выигрыше" следует требование перевести небольшую сумму для "покрытия издержек на организацию лотереи" или "для оплаты налога с выигрыша".
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КибербезопасностьКиберпреступностьНовостиИнтернетМессенджеры
 
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