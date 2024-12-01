https://crimea.ria.ru/20241201/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-s-otkrytkami-v-messendzherakh-1142283920.html

Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах

Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах

Мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T21:16

2024-12-01T21:16

2024-12-01T21:16

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

кибербезопасность

киберпреступность

новости

интернет

мессенджеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В этой связи правоохранители просят не доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, а при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением картинки, лучше уточнить у него через другой способ связи, что именно содержится во вложении.В России также распространяется новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею". Вслед за сообщением о "выигрыше" следует требование перевести небольшую сумму для "покрытия издержек на организацию лотереи" или "для оплаты налога с выигрыша".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обманаПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости, интернет, мессенджеры