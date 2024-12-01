Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день
Освобождение двух населенных пунктов в ДНР и беспорядки в Грузии – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России беспилотниками и убили ребенка в Брянской области. В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год с доходной частью в 40,296 триллиона рублей. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики – Ильинку и Петровку, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Также поражены вражеские аэродромы и склады украинских дронов, ликвидированы еще более 1500 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения, в том числе британская и американская. В Курской области за сутки враг потерял 255 боевиков.
Беспилотные атаки ВСУ
Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. В результате налета украинских дронов в Брянской области уничтожен жилой дом, погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Грузинский "майдан"
В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию и перекрыла дорогу возле Тбилисского госуниверситета.
Вечером сторонники оппозиции вновь начали акцию протеста у здания парламента Грузии, спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих, те отвечали бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 1 декабря заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ.
Бюджет России
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы – 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.
ЧП с лифтом в Севастополе
В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала 34-летняя женщина. Сотрудники МЧС эвакуировали ее из кабины. Она доставлена в медицинское учреждение. Следком завел уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратуры города также организовала проверку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.