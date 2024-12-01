https://crimea.ria.ru/20241201/uspekhi-armii-rossii-i-gruzinskiy-maydan-glavnoe-za-den-1142285663.html

Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день

Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T21:43

2024-12-01T21:43

2024-12-01T21:43

главное за день

новости крыма

крым

россия

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142275723_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e15c3c994961de00aae017a3f65bdcef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России беспилотниками и убили ребенка в Брянской области. В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год с доходной частью в 40,296 триллиона рублей. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики – Ильинку и Петровку, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Также поражены вражеские аэродромы и склады украинских дронов, ликвидированы еще более 1500 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения, в том числе британская и американская. В Курской области за сутки враг потерял 255 боевиков.Беспилотные атаки ВСУДежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. В результате налета украинских дронов в Брянской области уничтожен жилой дом, погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.Грузинский "майдан"В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию и перекрыла дорогу возле Тбилисского госуниверситета.Вечером сторонники оппозиции вновь начали акцию протеста у здания парламента Грузии, спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих, те отвечали бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 1 декабря заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ.Бюджет РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы – 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.ЧП с лифтом в СевастополеВ Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала 34-летняя женщина. Сотрудники МЧС эвакуировали ее из кабины. Она доставлена в медицинское учреждение. Следком завел уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратуры города также организовала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241201/skolko-oreshnikov-poluchit-armiya-rossii--otvet-roskosmosa-1142284122.html

https://crimea.ria.ru/20241201/v-belyy-dome-sdelali-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-dlya-kieva-1142286351.html

https://crimea.ria.ru/20241201/100-poshliny-na-tovary-briks--v-sovfede-otvetili-na-ugrozu-trampa-1142284528.html

https://crimea.ria.ru/20241201/kuinzhi-deyneka-ayvazovskiy-v-moskve-vystavlyayut-60-poloten-o-kryme-1142282493.html

https://crimea.ria.ru/20241201/v-krymu-rasskazali-o-narusheniyakh-dogovorov-uchastnikami-sez-1142123540.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, риа новости крым