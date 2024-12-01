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Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день
Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T21:43
2024-12-01T21:43
главное за день
новости крыма
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России беспилотниками и убили ребенка в Брянской области. В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год с доходной частью в 40,296 триллиона рублей. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики – Ильинку и Петровку, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Также поражены вражеские аэродромы и склады украинских дронов, ликвидированы еще более 1500 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения, в том числе британская и американская. В Курской области за сутки враг потерял 255 боевиков.Беспилотные атаки ВСУДежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. В результате налета украинских дронов в Брянской области уничтожен жилой дом, погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.Грузинский "майдан"В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию и перекрыла дорогу возле Тбилисского госуниверситета.Вечером сторонники оппозиции вновь начали акцию протеста у здания парламента Грузии, спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих, те отвечали бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 1 декабря заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ.Бюджет РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы – 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.ЧП с лифтом в СевастополеВ Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала 34-летняя женщина. Сотрудники МЧС эвакуировали ее из кабины. Она доставлена в медицинское учреждение. Следком завел уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратуры города также организовала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день

Освобождение двух населенных пунктов в ДНР и беспорядки в Грузии – главное за день

21:43 01.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе и уничтожила более 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки. ВСУ атаковали регионы России беспилотниками и убили ребенка в Брянской области. В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год с доходной частью в 40,296 триллиона рублей. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики – Ильинку и Петровку, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Также поражены вражеские аэродромы и склады украинских дронов, ликвидированы еще более 1500 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения, в том числе британская и американская. В Курской области за сутки враг потерял 255 боевиков.
Стенд Федерального космического агентства Роскосмос - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
16:10
Сколько "Орешников" получит армия России

Беспилотные атаки ВСУ

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. В результате налета украинских дронов в Брянской области уничтожен жилой дом, погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
18:01
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева

Грузинский "майдан"

В Грузии в воскресенье продолжились организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию и перекрыла дорогу возле Тбилисского госуниверситета.
Вечером сторонники оппозиции вновь начали акцию протеста у здания парламента Грузии, спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих, те отвечали бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 1 декабря заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ.
Заседание Совета Федерации РФ
16:43
100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа

Бюджет России

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы – 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.
Симферопольский художественный музей - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
14:06
Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме

ЧП с лифтом в Севастополе

В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала 34-летняя женщина. Сотрудники МЧС эвакуировали ее из кабины. Она доставлена в медицинское учреждение. Следком завел уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратуры города также организовала проверку.
Портфель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
08:45Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
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Заголовок открываемого материала
21:43Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день
21:16Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах
20:48Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС
20:32Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад
20:11Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе
19:42В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение
19:15Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории
18:39Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели
18:01В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
17:37В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму
17:11На Крымском мосту растет очередь
16:43100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа
16:10Сколько "Орешников" получит армия России
15:45Какая идеология нужна России – мнение
15:13В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
14:43Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков
14:06Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме
13:41Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе
13:10Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков
12:53Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
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