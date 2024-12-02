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В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ
В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ
Минэкономразвития Крыма совместно с федеральными ведомствами разрабатывает законопроекты, принятие которых позволит усовершенствовать процедуру оформления... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T06:08
2024-12-02T06:08
радио "спутник в крыму"
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
крым
минэкономразвития крыма
новости крыма
инвестиции
свободная экономическая зона (сэз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минэкономразвития Крыма совместно с федеральными ведомствами разрабатывает законопроекты, принятие которых позволит усовершенствовать процедуру оформления участниками СЭЗ дополнительных территорий для реализации инвестпроектов и вернуть некоторым возможность уплачивать пониженные страховые взносы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков.По его словам, речь идет о двух законопроектах. Первый будет применяться в отношении тех предприятий, которые стали участниками свободной экономической зоны в Крыму в первые три года после запуска программы – с 2015 по 2018 год.В тот период участники СЭЗ могли пользоваться пониженными страховыми взносами в безлимитном формате, отметил Борзенков. Однако после внесения изменений в Налоговый кодекс РФ это стало возможным только в рамках суммы осуществленных капиталовложений.Таким образом сегодня у предприятия, которое заключило договор СЭЗ десять лет назад одним из первых, есть два варианта: либо платить по полной, либо расторгать договор СЭЗ и заново становиться участником свободной экономической зоны. А это новые капвложения, рабочие места и проверки, добавил замминистра."И вот министерство прорабатывает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в той части, чтобы предприятия, которые заключили договоры и стали участниками СЭЗ в период с 2015 по 2018 год, могли и дальше продолжать получать пониженные страховые взносы на сумму осуществленных капитальных вложений", – сказал Борзенков.Еще один законопроект связан с совершенствованием законодательства для упрощения процедуры оформления участником СЭЗ дополнительных территорий для реализации своего инвестиционного проекта, одного или нескольких.Вопрос этот сегодня остается проблемным, поскольку для федеральных органов власти местом реализации проекта является полученный под него ранее земельный участок либо помещение, но если предприятию нужно дополнительное место, ему приходится заключать новый договор СЭЗ, сказал Борзенков.При этом в документах будет отражаться, что при оформлении под инвестпроект новых территорий участник СЭЗ обязуется осуществить дополнительные капитальные вложения определенного объема и создать еще сколько-то рабочих мест, то есть обоснует необходимость в новых территориях, уточнил представитель профильного министерства.За восемь лет функционирования СЭЗ в Крыму (с 2015 года) общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов. Общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
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РИА Новости Крым
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В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ

В Крыму разрабатывают законы для сохранения льгот участникам СЭЗ

06:08 02.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минэкономразвития Крыма совместно с федеральными ведомствами разрабатывает законопроекты, принятие которых позволит усовершенствовать процедуру оформления участниками СЭЗ дополнительных территорий для реализации инвестпроектов и вернуть некоторым возможность уплачивать пониженные страховые взносы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков.
По его словам, речь идет о двух законопроектах. Первый будет применяться в отношении тех предприятий, которые стали участниками свободной экономической зоны в Крыму в первые три года после запуска программы – с 2015 по 2018 год.
В тот период участники СЭЗ могли пользоваться пониженными страховыми взносами в безлимитном формате, отметил Борзенков. Однако после внесения изменений в Налоговый кодекс РФ это стало возможным только в рамках суммы осуществленных капиталовложений.

"Это работает так. Допустим, предприятие вложило 6 миллионов. Вот их оно и может выбрать страховых взносов. А как только выберет – у него заканчивается льготная ставка, и оно начинает страховые взносы платить уже под 30%", – пояснил специалист.

Таким образом сегодня у предприятия, которое заключило договор СЭЗ десять лет назад одним из первых, есть два варианта: либо платить по полной, либо расторгать договор СЭЗ и заново становиться участником свободной экономической зоны. А это новые капвложения, рабочие места и проверки, добавил замминистра.
"И вот министерство прорабатывает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в той части, чтобы предприятия, которые заключили договоры и стали участниками СЭЗ в период с 2015 по 2018 год, могли и дальше продолжать получать пониженные страховые взносы на сумму осуществленных капитальных вложений", – сказал Борзенков.
Еще один законопроект связан с совершенствованием законодательства для упрощения процедуры оформления участником СЭЗ дополнительных территорий для реализации своего инвестиционного проекта, одного или нескольких.
Вопрос этот сегодня остается проблемным, поскольку для федеральных органов власти местом реализации проекта является полученный под него ранее земельный участок либо помещение, но если предприятию нужно дополнительное место, ему приходится заключать новый договор СЭЗ, сказал Борзенков.

"И сейчас министерство совместно с федеральными структурами прорабатывает вопрос, чтобы закрепить на законодательном уровне понятие "территория" и "место реализации проекта", чтобы предприятие имело возможность не создавать новые договоренности, а в рамках действующего договора приобрести помещение, которое необходимо, либо участок для развития", – добавил эксперт.

При этом в документах будет отражаться, что при оформлении под инвестпроект новых территорий участник СЭЗ обязуется осуществить дополнительные капитальные вложения определенного объема и создать еще сколько-то рабочих мест, то есть обоснует необходимость в новых территориях, уточнил представитель профильного министерства.
За восемь лет функционирования СЭЗ в Крыму (с 2015 года) общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов. Общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей.
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