https://crimea.ria.ru/20241201/utechka-nefti-proizoshla-iz-za-povrezhdeniya-nefteprovoda-druzhba-v-polshe-1142290196.html

В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка

В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка - РИА Новости Крым, 01.12.2024

В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка

На территории Польши поврежден нефтепровод "Дружба", произошла утечка нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу республики. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T23:20

2024-12-01T23:20

2024-12-01T23:29

польша

нефтепровод "дружба"

новости

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Польши поврежден нефтепровод "Дружба", произошла утечка нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу республики.При этом затруднено движение транспорта на автостраде №92. Польский оператор "Дружбы" PERN превентивно отключил одну из насосных станций.Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром.Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.В прошлом году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, нефтепровод "дружба", новости, происшествия, в мире