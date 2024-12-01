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В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка
В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка - РИА Новости Крым, 01.12.2024
В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка
На территории Польши поврежден нефтепровод "Дружба", произошла утечка нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу республики. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T23:20
2024-12-01T23:29
польша
нефтепровод "дружба"
новости
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Польши поврежден нефтепровод "Дружба", произошла утечка нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу республики.При этом затруднено движение транспорта на автостраде №92. Польский оператор "Дружбы" PERN превентивно отключил одну из насосных станций.Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром.Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.В прошлом году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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польша, нефтепровод "дружба", новости, происшествия, в мире
В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка

В Польше из-за повреждения нефтепровода "Дружба" произошла утечка

23:20 01.12.2024 (обновлено: 23:29 01.12.2024)
 
© pern.plРезервуары для нефти компании PERN
Резервуары для нефти компании PERN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Польши поврежден нефтепровод "Дружба", произошла утечка нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу республики.

"В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", – сказано в сообщении.

При этом затруднено движение транспорта на автостраде №92. Польский оператор "Дружбы" PERN превентивно отключил одну из насосных станций.
Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром.
Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
В прошлом году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.
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ПольшаНефтепровод "Дружба"НовостиПроисшествияВ мире
 
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23:20В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка
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