https://crimea.ria.ru/20230806/utechka-na-nefteprovode-druzhba-nitku-v-napravlenii-frg-otklyuchili-1130561593.html

Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили

Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили

На нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток в направлении Германии отключили. Разгерметизация зафиксирована на территории Польши,... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T11:46

2023-08-06T11:46

2023-08-06T11:46

нефтепровод "дружба"

экономика

происшествия

польша

германия

нефть

разлив нефтепродуктов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток в направлении Германии отключили. Разгерметизация зафиксирована на территории Польши, сообщает польский оператор "Дружбы" PERN.При этом уточняется, что вторая нитка работает штатно. Жизни и здоровью местного населения ничего не угрожает."Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме", - уточнили в компании.На нефтеперерабатывающие заводы Польши сырье поступает по графику. Польским автомобилистам не стоит опасаться дефицита топлива, заверили в компании.По факту ЧП на нефтепроводе ведется расследование. На место выехала Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. Работы по рекультивации участка, на котором случился разлив нефти, начнутся сразу после устранения неполадок на объекте.Напомним, в октябре прошлого года на территории Польши на участке экспортного российского нефтепровода "Дружба" также было зафиксировано повреждение.О повреждении польского участка российского экспортного нефтепровода "Дружба" сообщалось утром 12 октября. По данным оператора Pern, системы автоматизации зафиксировали ЧП на участке в 70 км от Плоцка, откуда нефть поступает в Германию.Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках", назвав эти события взаимосвязанными.В настоящее время "Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов протяженностью 8,9 тыс. км, из которых 3,9 тыс. км расположены на территории России. Владельцем российского участка "Дружбы" является "Транснефть". С февраля 2023 года по северной ветви (проходит по территории Белоруссии в направлении Польши - ред.) идет только нефть из Казахстана, поставки российской нефти прекратилась. Топливо из РФ поступает только по южной ветви, которая проходит по территории Украины в сторону ВенгрииЧитайте также на РИА Новости Крым:На нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчаткаВенгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через УкраинуУкраинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

польша

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтепровод "дружба", экономика, происшествия, польша, германия, нефть, разлив нефтепродуктов, новости