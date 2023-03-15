https://crimea.ria.ru/20230315/na-nefteprovode-v-bryanskoy-oblasti-obnaruzhena-vzryvchatka-1127558073.html

На нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчатка

На нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчатка - РИА Новости Крым, 15.03.2023

На нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчатка

Несколько взрывных устройств обнаружено на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T15:56

2023-03-15T15:56

2023-03-15T16:08

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новости

россия

игорь демин

транснефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Несколько взрывных устройств обнаружено на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента трубопроводной компании "Транснефть" Игоря Демина."Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков", - рассказал Игорь Демин.По его словам, разрушение корпусов могло произойти из-за удара о землю при падении с дронов. Демин также отметил, что в среду в полдень беспилотник снова сбросил еще одно взрывное устройство.При этом, по данным Демина, НПС "Новозыбков" перестала осуществлять прокачку нефти в прошлом году.Нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба" попадала под обстрел со стороны Украины в конце января. Обошлось без пострадавших. Попадание снаряда было зафиксировано на территории станции "Новозыбков", которая используется при пиковых нагрузках.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, комментируя данный инцидент отметил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" нет, а оператор не заявлял о каких-либо проблемах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент

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брянская область, происшествия, новости, россия, игорь демин, транснефть