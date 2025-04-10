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В Крыму собирают советские монеты для памятника на Поклонной горе
В Крыму собирают советские монеты для памятника на Поклонной горе - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму собирают советские монеты для памятника на Поклонной горе
Крымский этнографический музей собрал 10 килограммов советских монет, которые пойдут на создание памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:57
2025-04-10T13:57
2025-04-10T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крымский этнографический музей собрал 10 килограммов советских монет, которые пойдут на создание памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта республики Сергей Патрушев.Это промежуточный результат, уточнил он. Сбор монет проходит в рамках всероссийской акции "Живая память благодарных поколений" и продолжится до 15 апреля.Он добавил, что подобная работа активно ведется даже в тех учреждениях, которые изначально не планировались как места сбора. В частности, в музее в Ленинском районе Крыма. Монеты оттуда сегодня передадут в общую копилку."Честно говоря, мы еще не считали, что мы собрали, но я думаю, что Республика Крым внесет значительный вклад", – подчеркивает начальник управления.Монеты собирают не только в России, но и в Белоруссии. После из их сплава создадут монументы. Три памятника разместят в Бресте, Минске и Москве на Поклонной горе. Как предполагает Патрушев, скорее всего это будут не конкретные образы, а символические композиции, отражающие победу советского народа в войне над нацистской Германией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыПервая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
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80 лет победы, крым, память, новости крыма, музеи крыма, общество, минкульт крыма
В Крыму собирают советские монеты для памятника на Поклонной горе
В Крыму собирают советские монеты для создания памятника на Поклонной горе в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крымский этнографический музей собрал 10 килограммов советских монет, которые пойдут на создание памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта республики Сергей Патрушев.
Это промежуточный результат, уточнил он. Сбор монет проходит в рамках всероссийской акции "Живая память благодарных поколений" и продолжится до 15 апреля.
"Мы в этой акции где-то с сентября или с октября 2024 года. У нас были созданы три места сбора для этих монет. Симферопольский художественный музей, Центральный музей Тавриды и Крымский этнографический музей", – рассказал Патрушев.
Он добавил, что подобная работа активно ведется даже в тех учреждениях, которые изначально не планировались как места сбора. В частности, в музее в Ленинском районе Крыма. Монеты оттуда сегодня передадут в общую копилку.
"Честно говоря, мы еще не считали, что мы собрали, но я думаю, что Республика Крым внесет значительный вклад", – подчеркивает начальник управления.
Монеты собирают не только в России, но и в Белоруссии. После из их сплава создадут монументы. Три памятника разместят в Бресте, Минске и Москве на Поклонной горе. Как предполагает Патрушев, скорее всего это будут не конкретные образы, а символические композиции, отражающие победу советского народа в войне над нацистской Германией.
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