https://crimea.ria.ru/20250410/v-peterburge-nesovershennoletniy-vystrelil-v-sverstnitsu-1145575318.html

В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу

В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу

В Санкт-Петербурге несовершеннолетний случайно выстрелил из сигнального пистолета в сверстницу, сообщают в СК РФ. Девушку с телесными повреждениями... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T15:10

2025-04-10T15:10

2025-04-10T15:10

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

стрельба

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге несовершеннолетний случайно выстрелил из сигнального пистолета в сверстницу, сообщают в СК РФ. Девушку с телесными повреждениями госпитализировали.Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял проверку по факту причинения телесных повреждений на личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – СледкомСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных гражданДвое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, стрельба, санкт-петербург