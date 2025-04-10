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В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
В Санкт-Петербурге несовершеннолетний случайно выстрелил из сигнального пистолета в сверстницу, сообщают в СК РФ. Девушку с телесными повреждениями... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T15:10
2025-04-10T15:10
2025-04-10T15:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
стрельба
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге несовершеннолетний случайно выстрелил из сигнального пистолета в сверстницу, сообщают в СК РФ. Девушку с телесными повреждениями госпитализировали.Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял проверку по факту причинения телесных повреждений на личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – СледкомСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных гражданДвое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, стрельба, санкт-петербург
В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
Несовершеннолетний выстрелил в сверстницу в Петербурге – Следком проводит проверку