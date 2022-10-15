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На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти
На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти - РИА Новости Крым, 15.10.2022
На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти
Прокачка нефти по ранее поврежденному на территории Польши участку экспортного российского нефтепровода "Дружба" полностью восстановлена. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T17:10
2022-10-15T17:10
польша
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Прокачка нефти по ранее поврежденному на территории Польши участку экспортного российского нефтепровода "Дружба" полностью восстановлена. Об этом заявил польский оператор Pern.Отмечается, что технические службы компании в субботу, 15 октября, "восстановили полную функциональность поврежденной нити трубопровода, по которой доставляется нефть немецким клиентам компании".На месте разлива нефти сотрудники служб компании ведут работы по очистке территории.В компании добавили, что расследование причин, приведших к разгерметизации трубопровода, продолжается. Ранее там сообщили, что вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти не обнаружено.О повреждении польского участка российского экспортного нефтепровода "Дружба" сообщалось утром 12 октября. По данным польский оператора Pern, системы автоматизации зафиксировали ЧП накануне "поздно вечером" на участке в 70 км от Плоцка, откуда нефть поступает в Германию.Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках", назвав эти события взаимосвязанными.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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польша, в мире, экономика
На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти

На польском участке нефтепровода "Дружба" восстановили прокачку нефти

17:10 15.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Грачев / Перейти в фотобанкМагистральный нефтепровод "Дружба
Магистральный нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Михаил Грачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Прокачка нефти по ранее поврежденному на территории Польши участку экспортного российского нефтепровода "Дружба" полностью восстановлена. Об этом заявил польский оператор Pern.
Отмечается, что технические службы компании в субботу, 15 октября, "восстановили полную функциональность поврежденной нити трубопровода, по которой доставляется нефть немецким клиентам компании".
"Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу. В настоящее время поставки осуществляются с использованием обоих трубопроводов западного участка", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
На месте разлива нефти сотрудники служб компании ведут работы по очистке территории.
В компании добавили, что расследование причин, приведших к разгерметизации трубопровода, продолжается. Ранее там сообщили, что вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти не обнаружено.
О повреждении польского участка российского экспортного нефтепровода "Дружба" сообщалось утром 12 октября. По данным польский оператора Pern, системы автоматизации зафиксировали ЧП накануне "поздно вечером" на участке в 70 км от Плоцка, откуда нефть поступает в Германию.
Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках", назвав эти события взаимосвязанными.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:22
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
 
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