https://crimea.ria.ru/20221015/na-nefteprovode-druzhba-vosstanovili-prokachku-nefti-1124906690.html

На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти

На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти - РИА Новости Крым, 15.10.2022

На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти

Прокачка нефти по ранее поврежденному на территории Польши участку экспортного российского нефтепровода "Дружба" полностью восстановлена. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T17:10

2022-10-15T17:10

2022-10-15T17:10

польша

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Прокачка нефти по ранее поврежденному на территории Польши участку экспортного российского нефтепровода "Дружба" полностью восстановлена. Об этом заявил польский оператор Pern.Отмечается, что технические службы компании в субботу, 15 октября, "восстановили полную функциональность поврежденной нити трубопровода, по которой доставляется нефть немецким клиентам компании".На месте разлива нефти сотрудники служб компании ведут работы по очистке территории.В компании добавили, что расследование причин, приведших к разгерметизации трубопровода, продолжается. Ранее там сообщили, что вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти не обнаружено.О повреждении польского участка российского экспортного нефтепровода "Дружба" сообщалось утром 12 октября. По данным польский оператора Pern, системы автоматизации зафиксировали ЧП накануне "поздно вечером" на участке в 70 км от Плоцка, откуда нефть поступает в Германию.Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках", назвав эти события взаимосвязанными.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире, экономика