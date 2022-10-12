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На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация - РИА Новости Крым, 12.10.2022
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация
Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, работает одна из двух веток. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T09:42
2022-10-12T09:44
в мире
происшествия
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, работает одна из двух веток.Причины происшествия неизвестны. Оператор отключил поврежденную нитку. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.На место происшествия незамедлительно отправились спасательные службы Pern и государственная пожарная служба, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к спасательным работам, добавили в компании.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка - северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Ежегодно PERN управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.
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96
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в мире, происшествия, польша
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация

В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию

09:42 12.10.2022 (обновлено: 09:44 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Грачев / Перейти в фотобанкМагистральный нефтепровод "Дружба
Магистральный нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Михаил Грачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, работает одна из двух веток.

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка – примерно в 70 километрах от Плоцка. Это трубопровод, по которому нефть поступает в Германию", - говорится в сообщении оператора.

Причины происшествия неизвестны. Оператор отключил поврежденную нитку. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.
На место происшествия незамедлительно отправились спасательные службы Pern и государственная пожарная служба, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к спасательным работам, добавили в компании.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка - северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Ежегодно PERN управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.
 
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