https://crimea.ria.ru/20221012/na-polskom-uchastke-nefteprovoda-druzhba-proizoshla-razgermetizatsiya-1124832276.html

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация - РИА Новости Крым, 12.10.2022

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация

Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, работает одна из двух веток. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T09:42

2022-10-12T09:42

2022-10-12T09:44

в мире

происшествия

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, работает одна из двух веток.Причины происшествия неизвестны. Оператор отключил поврежденную нитку. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.На место происшествия незамедлительно отправились спасательные службы Pern и государственная пожарная служба, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к спасательным работам, добавили в компании.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка - северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Ежегодно PERN управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

польша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, польша