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Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину

Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину

Венгрия заинтересована в транзите нефти и газа через Турцию, поскольку нынешний путь поставок через Украину вызывает большие опасения, заявил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T20:38

2023-04-11T20:38

2023-04-11T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Венгрия заинтересована в транзите нефти и газа через Турцию, поскольку нынешний путь поставок через Украину вызывает большие опасения, заявил РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров. По его мнению, именно этот вопрос и стал в последнее время главным в повестке переговоров между венгерской и российской сторонами.На данный момент Венгрия получает газ из России транзитом через украинский пункт пропуска Берегово, а нефть – по нефтепроводу "Дружба". В ходе переговоров в Москве глава венгерского МИДа Петер Сийярто обсудил с российским вице-премьером Александром Новаком безопасность газопровода "Турецкий поток".На вопрос, возможна ли на "Турецком потоке" диверсия, подобная той, которая произошла на "Северном", Андрей Никифоров заметил, что Черное море имеет особый международный режим, а Российская Федерация и Турция одинаково заинтересованы в транзите газа, поэтому они способны обеспечить безопасность газовой трубы.Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических торговых отношений Венгрии Петер Сийярто сегодня в Москве провел переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. По итогу переговорного дня он заявил о продлении договора Венгрии с Газпромом и призвал как можно скорее завершить строительство АЭС "ПАКШ-2" на территории своего государства, два блока которой строит "Росатом".Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страныЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективуУ Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД

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мнения, андрей никифоров, газ, венгрия, украина, турция, газопровод "турецкий поток", миа "россия сегодня", политика, экономика, петер сийярто, новости