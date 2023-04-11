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Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину
Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину
Венгрия заинтересована в транзите нефти и газа через Турцию, поскольку нынешний путь поставок через Украину вызывает большие опасения, заявил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T20:38
2023-04-11T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Венгрия заинтересована в транзите нефти и газа через Турцию, поскольку нынешний путь поставок через Украину вызывает большие опасения, заявил РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров. По его мнению, именно этот вопрос и стал в последнее время главным в повестке переговоров между венгерской и российской сторонами.На данный момент Венгрия получает газ из России транзитом через украинский пункт пропуска Берегово, а нефть – по нефтепроводу "Дружба". В ходе переговоров в Москве глава венгерского МИДа Петер Сийярто обсудил с российским вице-премьером Александром Новаком безопасность газопровода "Турецкий поток".На вопрос, возможна ли на "Турецком потоке" диверсия, подобная той, которая произошла на "Северном", Андрей Никифоров заметил, что Черное море имеет особый международный режим, а Российская Федерация и Турция одинаково заинтересованы в транзите газа, поэтому они способны обеспечить безопасность газовой трубы.Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических торговых отношений Венгрии Петер Сийярто сегодня в Москве провел переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. По итогу переговорного дня он заявил о продлении договора Венгрии с Газпромом и призвал как можно скорее завершить строительство АЭС "ПАКШ-2" на территории своего государства, два блока которой строит "Росатом".Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страныЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективуУ Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
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мнения, андрей никифоров, газ, венгрия, украина, турция, газопровод "турецкий поток", миа "россия сегодня", политика, экономика, петер сийярто, новости
Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину

Политолог: Венгрия ищет безопасные пути транзита для российских нефти и газа

20:38 11.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Венгрия заинтересована в транзите нефти и газа через Турцию, поскольку нынешний путь поставок через Украину вызывает большие опасения, заявил РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров. По его мнению, именно этот вопрос и стал в последнее время главным в повестке переговоров между венгерской и российской сторонами.

"Интерес Венгрии заключается в том, что через Турцию, а затем через европейские государства можно тоже прекрасно запитывать Венгрию российской нефтью. Эти маршруты изучаются, потому что в надежности традиционного пути через Украину, судя по всему, стороны не уверены, и на это есть объективные причины".

На данный момент Венгрия получает газ из России транзитом через украинский пункт пропуска Берегово, а нефть – по нефтепроводу "Дружба". В ходе переговоров в Москве глава венгерского МИДа Петер Сийярто обсудил с российским вице-премьером Александром Новаком безопасность газопровода "Турецкий поток".
На вопрос, возможна ли на "Турецком потоке" диверсия, подобная той, которая произошла на "Северном", Андрей Никифоров заметил, что Черное море имеет особый международный режим, а Российская Федерация и Турция одинаково заинтересованы в транзите газа, поэтому они способны обеспечить безопасность газовой трубы.
"Есть такая английская пословица: нельзя бросаться камнями, живя в стеклянном доме. Я бы ее перефразировал так, что живя в стеклянном доме, нельзя бросаться камнями постоянно. В конце концов, не только у нас есть уязвимые коммуникации, которые тянутся по дну моря или еще где-нибудь", - резюмировал эксперт.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических торговых отношений Венгрии Петер Сийярто сегодня в Москве провел переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. По итогу переговорного дня он заявил о продлении договора Венгрии с Газпромом и призвал как можно скорее завершить строительство АЭС "ПАКШ-2" на территории своего государства, два блока которой строит "Росатом".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАндрей НикифоровГазВенгрияУкраинаТурцияГазопровод "Турецкий поток"МИА "Россия сегодня"ПолитикаЭкономикаПетер СийяртоНовости
 
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21:55Главные новости Крыма: 11 апреля
21:22Главные события и заявления дня: 11 апреля
20:38Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину
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