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У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД - РИА Новости Крым, 15.07.2022
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:36
венгрия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто."В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал министр в интервью венгерскому изданию Index.По словам Сийярто, Будапешт продолжает проводить такую политику, чтобы "максимально снизить вероятность втягивания Венгрии в войну".Накануне министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что вооруженные силы страны усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за ситуации на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220714/vengriya-usilila-boegotovnost--minoborony-strany-1123844928.html
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венгрия, специальная военная операция рф на украине, украина
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД

Глава МИД Венгрии Сийярто: у нас есть сценарий защиты 150 тысяч сограждан в Закарпатье

13:36 15.07.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
"В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал министр в интервью венгерскому изданию Index.
По словам Сийярто, Будапешт продолжает проводить такую политику, чтобы "максимально снизить вероятность втягивания Венгрии в войну".
"Мы уже приняли достаточно решений о санкциях, но теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня и вовремя заключить мир", – добавил он.
Накануне министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что вооруженные силы страны усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за ситуации на Украине.
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