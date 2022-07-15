https://crimea.ria.ru/20220715/u-vengrii-est-stsenariy-zaschity-150-tysyach-vengrov-zakarpatya--glava-mid-1123855386.html
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД - РИА Новости Крым, 15.07.2022
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:36
венгрия
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123855298_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_294d367d3228d48a4f9758a95970f11e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто."В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал министр в интервью венгерскому изданию Index.По словам Сийярто, Будапешт продолжает проводить такую политику, чтобы "максимально снизить вероятность втягивания Венгрии в войну".Накануне министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что вооруженные силы страны усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за ситуации на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220714/vengriya-usilila-boegotovnost--minoborony-strany-1123844928.html
венгрия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123855298_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7575b939e14ab7dd603b0e82ebf6b550.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, специальная военная операция рф на украине, украина
У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
Глава МИД Венгрии Сийярто: у нас есть сценарий защиты 150 тысяч сограждан в Закарпатье