https://crimea.ria.ru/20220715/u-vengrii-est-stsenariy-zaschity-150-tysyach-vengrov-zakarpatya--glava-mid-1123855386.html

У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД

У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД - РИА Новости Крым, 15.07.2022

У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД

У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T13:36

2022-07-15T13:36

2022-07-15T13:36

венгрия

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто."В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал министр в интервью венгерскому изданию Index.По словам Сийярто, Будапешт продолжает проводить такую политику, чтобы "максимально снизить вероятность втягивания Венгрии в войну".Накануне министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что вооруженные силы страны усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за ситуации на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220714/vengriya-usilila-boegotovnost--minoborony-strany-1123844928.html

венгрия

украина

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венгрия, специальная военная операция рф на украине, украина