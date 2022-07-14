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Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
Вооруженные силы Венгрии усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за затянутой ситуации на Украине. Об этом заявил Министр обороны Венгрии... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T16:18
2022-07-14T16:18
политика
в мире
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Венгрии усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за затянутой ситуации на Украине. Об этом заявил Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички в социальных сетях, пишет РИА Новости."До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", — цитирует главу венгерского оборонного ведомства агентство.По его словам, Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за ситуации на Украине и "осаждающих южные границы страны" мигрантов.Он подчеркнул, что "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", поэтому и Венгрия "также должна вооружиться".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.
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политика, в мире, венгрия, украина
Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны

Минобороны Венгрии заявило об усилении боевой готовности

16:18 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Боец с автоматом
Боец с автоматом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Венгрии усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за затянутой ситуации на Украине. Об этом заявил Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички в социальных сетях, пишет РИА Новости.
"До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", — цитирует главу венгерского оборонного ведомства агентство.
По его словам, Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за ситуации на Украине и "осаждающих южные границы страны" мигрантов.
"Современная национальная оборона, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что наши дни будут спокойными, а ночи — мирными", — сказал министр.
Он подчеркнул, что "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", поэтому и Венгрия "также должна вооружиться".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.
 
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