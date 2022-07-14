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Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны

Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны

Вооруженные силы Венгрии усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за затянутой ситуации на Украине. Об этом заявил Министр обороны Венгрии... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T16:18

2022-07-14T16:18

2022-07-14T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Венгрии усиливают боевую готовность и собираются провести учения из-за затянутой ситуации на Украине. Об этом заявил Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички в социальных сетях, пишет РИА Новости."До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", — цитирует главу венгерского оборонного ведомства агентство.По его словам, Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за ситуации на Украине и "осаждающих южные границы страны" мигрантов.Он подчеркнул, что "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", поэтому и Венгрия "также должна вооружиться".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, венгрия, украина