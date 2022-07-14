https://crimea.ria.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-spetsmerakh-pri-provedenii-operatsiy-vs-za-rubezhom-1123842938.html
Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T14:12
2022-07-14T14:12
2022-07-14T14:12
владимир путин (политик)
закон и право
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон дает правительству РФ право принять решение о введении специальных мер в сфере экономики. И позволяет государственным заказчикам - Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ - увеличивать или уменьшать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов.Также специальные меры кабмина предусматривают "разбронирование материальных ценностей госрезерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов". Юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, в случае введения таких спецмер не имеют право отказываться от заключения договоров, госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения проведения Вооруженными силами каких-либо операций за рубежом.
https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, специальная военная операция рф на украине
Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
Путин подписал закон об экономических спецмерах при проведении ВС операций за рубежом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон дает правительству РФ право принять решение о введении специальных мер в сфере экономики. И позволяет государственным заказчикам - Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ - увеличивать или уменьшать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов.
Также специальные меры кабмина предусматривают "разбронирование материальных ценностей госрезерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов". Юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, в случае введения таких спецмер не имеют право отказываться от заключения договоров, госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения проведения Вооруженными силами каких-либо операций за рубежом.