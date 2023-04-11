https://crimea.ria.ru/20230411/v-moskvu-pribyl-glava-mid-vengrii-peter-siyyarto-1128116813.html

В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто

В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто

В Москву прибыл министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Фейсбук* он написал, что планирует провести переговоры с... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:53

венгрия

петер сийярто

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Москву прибыл министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Фейсбук* он написал, что планирует провести переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.Позже Петер Сийярто добавил, что в ходе переговоров с Александром Новаком обсуждал безопасность газопровода "Турецкий поток" и поставки по нефтепроводу "Дружба"."На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", обеспечивающего газоснабжение нашей страны, сохранение транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающих наше нефтеснабжение, а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности", - написал Сийярто.Венгрия – одна из стран, которая не поддержала европейские санкции против корпорации "Росатом", наряду с Францией и Болгарией. По мнению венгерской стороны, введение санкций против российских предприятий атомной энергетики угрожает национальной безопасности страны, поскольку "Росатом" строит два новых блока венгерской атомной электростанции в Пакше.Ранее Венгрия отказалась заниматься обучением украинских военных на своей территории и вводить визовые ограничения для россиян. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто неоднократно упрекал Украину в нарушении прав закарпатских венгров и говорил, что в Венгрии есть сценарий их защиты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Для каких стран Европа готова смягчить антироссийские санкцииВ Венгрии объяснили отказ от транзита российского газа через УкраинуЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, петер сийярто, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, газ, газопровод "турецкий поток", турция, росатом, новости, экономика, украина