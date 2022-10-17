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Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T16:56
2022-10-17T16:56
2022-10-17T16:56
венгрия
политика
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.Совет ЕС 17 октября в ответ на просьбу Киева утвердил развертывание тренировочной миссии для военнослужащих Украины. Отмечалось, что она "обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны".По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта на Украине и "не голосовала за эту инициативу".По словам министра, Венгрия — единственная страна Евросоюза, которая заняла такую позицию.Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров спрогнозировал выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, политика, европейский союз, украина
Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
Венгрия не будет готовить военных Украины – МИД страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Совет ЕС 17 октября в ответ на просьбу Киева утвердил развертывание тренировочной миссии для военнослужащих Украины. Отмечалось, что она "обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны".
По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта на Украине и "не голосовала за эту инициативу".
"Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. <...> Мы не примем участие в этой миссии", — сказал глава венгерского МИД.
По словам министра, Венгрия — единственная страна Евросоюза, которая заняла такую позицию.
Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров спрогнозировал выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
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