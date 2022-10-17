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Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны

Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны

Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T16:56

2022-10-17T16:56

2022-10-17T16:56

венгрия

политика

европейский союз

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.Совет ЕС 17 октября в ответ на просьбу Киева утвердил развертывание тренировочной миссии для военнослужащих Украины. Отмечалось, что она "обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны".По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта на Украине и "не голосовала за эту инициативу".По словам министра, Венгрия — единственная страна Евросоюза, которая заняла такую позицию.Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров спрогнозировал выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС.

венгрия

украина

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2022

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венгрия, политика, европейский союз, украина