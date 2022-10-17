https://crimea.ria.ru/20221017/politolog-prognoziruet-vykhod-vengrii-i-esche-neskolkikh-stran-iz-es-1124927366.html

Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС

Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС

Кризис Евросоюза и брюссельской политической системы ведет к разрушению псевдоединства ЕС и выходу из него ряда стран, в первую очередь Венгрии. Такое мнение... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T12:29

2022-10-17T12:29

2022-10-17T12:29

радио "спутник в крыму"

политика

европейский союз

венгрия

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кризис Евросоюза и брюссельской политической системы ведет к разрушению псевдоединства ЕС и выходу из него ряда стран, в первую очередь Венгрии. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя предложения канцлера Германии Олафа Шольца о реформировании ЕС.Ранее Шольц выступил за отказ от принципа единогласия при принятии решений в ЕС. Он также выразил убеждение, что сообщество могло бы функционировать эффективнее, если бы в него входили до 36 государств вместо нынешних 27, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны западных Балкан.По словам Шатрова, главной причиной кризиса и последующего за ним вероятного распада ЕС является то, что правящая группа европейских элит, ориентированная на США, ради удовлетворения своих запросов и интересов готова отказаться от всех демократических принципов и не учитывать при этом мнение рядовых европейцев. Таким образом, их интересы вступают в прямое противоречие с нормами демократии, и последние просто приносятся в жертву."Думаю, мы все чаще будем видеть примеры разногласий внутри ЕС не только по вопросу отношений с Россией, но и по другим проблемам. В ближайшие месяцы увидим, как рушится это псевдоединство, это единое политическое европейское пространство, потому что это объединение преследует уже не европейские интересы", – заключил политолог.

https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html

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политика, европейский союз, венгрия, олаф шольц