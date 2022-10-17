https://crimea.ria.ru/20221017/politolog-prognoziruet-vykhod-vengrii-i-esche-neskolkikh-stran-iz-es-1124927366.html
Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
Кризис Евросоюза и брюссельской политической системы ведет к разрушению псевдоединства ЕС и выходу из него ряда стран, в первую очередь Венгрии. Такое мнение... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T12:29
2022-10-17T12:29
2022-10-17T12:29
радио "спутник в крыму"
политика
европейский союз
венгрия
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кризис Евросоюза и брюссельской политической системы ведет к разрушению псевдоединства ЕС и выходу из него ряда стран, в первую очередь Венгрии. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя предложения канцлера Германии Олафа Шольца о реформировании ЕС.Ранее Шольц выступил за отказ от принципа единогласия при принятии решений в ЕС. Он также выразил убеждение, что сообщество могло бы функционировать эффективнее, если бы в него входили до 36 государств вместо нынешних 27, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны западных Балкан.По словам Шатрова, главной причиной кризиса и последующего за ним вероятного распада ЕС является то, что правящая группа европейских элит, ориентированная на США, ради удовлетворения своих запросов и интересов готова отказаться от всех демократических принципов и не учитывать при этом мнение рядовых европейцев. Таким образом, их интересы вступают в прямое противоречие с нормами демократии, и последние просто приносятся в жертву."Думаю, мы все чаще будем видеть примеры разногласий внутри ЕС не только по вопросу отношений с Россией, но и по другим проблемам. В ближайшие месяцы увидим, как рушится это псевдоединство, это единое политическое европейское пространство, потому что это объединение преследует уже не европейские интересы", – заключил политолог.
https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html
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политика, европейский союз, венгрия, олаф шольц
Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
Политолог Шатров: Венгрия и некоторые другие страны через некоторое время выйдут из ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кризис Евросоюза и брюссельской политической системы ведет к разрушению псевдоединства ЕС и выходу из него ряда стран, в первую очередь Венгрии. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя предложения канцлера Германии Олафа Шольца о реформировании ЕС.
Ранее Шольц выступил за отказ от принципа единогласия при принятии решений в ЕС. Он также выразил убеждение, что сообщество могло бы функционировать эффективнее, если бы в него входили до 36 государств вместо нынешних 27, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны западных Балкан.
"ЕС через некоторое время потеряет как минимум несколько стран, та же Венгрия уже задумывается, там ли она находится. Не обязательно будет громкий хлопок дверью и полный разрыв связей. Венгрия может отказаться от каких-то обязательств в рамках Евросоюза, выйти из каких-то его структур. И это будет звоночком. Если Венгрия получит преимущество от этого, появятся другие страны, которые тоже захотят эти преимущества получить. А дальше можно будет думать и о выходе их ЕС в целом", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Шатрова, главной причиной кризиса и последующего за ним вероятного распада ЕС является то, что правящая группа европейских элит, ориентированная на США, ради удовлетворения своих запросов и интересов готова отказаться от всех демократических принципов и не учитывать при этом мнение рядовых европейцев. Таким образом, их интересы вступают в прямое противоречие с нормами демократии, и последние просто приносятся в жертву.
"Думаю, мы все чаще будем видеть примеры разногласий внутри ЕС не только по вопросу отношений с Россией, но и по другим проблемам. В ближайшие месяцы увидим, как рушится это псевдоединство, это единое политическое европейское пространство, потому что это объединение преследует уже не европейские интересы", – заключил политолог.