Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/vengriya-ne-budet-vvodit-vizovye-ogranicheniya-dlya-rossiyan-1124271736.html
Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян
Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров с эстонским... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:21
2022-08-24T11:21
венгрия
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97320/93/973209339_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_3bd0ac704558c7145d90435761bbadf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.Он подчеркнул, что страна разделяет позицию Германии по этому вопросу.Министр уточнил, что в ходе переговоров стороны разошлись в подходе к антироссийским санкциям."Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - отметил он.Сийярто признал, что Венгрия не способна обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— они привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html
https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html
венгрия
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97320/93/973209339_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9b1e713e9fd6c9729f9adaf64b8ac895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венгрия, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, в мире
Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян

Глава МИД Венгрии Сийярто: визовые ужесточения для россиян в стране вводить не планируется

11:21 24.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Он подчеркнул, что страна разделяет позицию Германии по этому вопросу.
Здание высшего законодательного органа Литвы - Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
11:01
В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - написал Сийярто в соцсетях по итогам встречи.
Министр уточнил, что в ходе переговоров стороны разошлись в подходе к антироссийским санкциям.
"Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - отметил он.
Перекачивающая станция Предгорная проекта Юг компании Транснефть. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 20:58
ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти
Сийярто признал, что Венгрия не способна обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители.
"Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— они привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
 
ВенгрияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Санкции против РоссииВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ
12:32Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
12:27Вернут ли в России масочный режим
12:20Президент Латвии решил изолировать русских
12:19Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
12:15Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
12:10В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
11:57Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
11:45Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине
11:43Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
11:21Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян
11:14В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
11:08Шойгу озвучил цель США на Украине
11:01В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
10:45Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине
10:20Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
10:03Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
09:55В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
09:54Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
Лента новостейМолния