https://crimea.ria.ru/20220824/vengriya-ne-budet-vvodit-vizovye-ogranicheniya-dlya-rossiyan-1124271736.html

Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян

Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров с эстонским... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:21

2022-08-24T11:21

2022-08-24T11:21

венгрия

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.Он подчеркнул, что страна разделяет позицию Германии по этому вопросу.Министр уточнил, что в ходе переговоров стороны разошлись в подходе к антироссийским санкциям."Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - отметил он.Сийярто признал, что Венгрия не способна обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— они привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html

https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html

венгрия

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, в мире