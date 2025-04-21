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Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма

Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма

В Советском районе Крыма водитель питбайка влетел в дерево и погиб, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T11:29

2025-04-21T11:29

2025-04-21T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма водитель питбайка влетел в дерево и погиб, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По информации правоохранителей, авария произошла 20 апреля около 23:20 на автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево. 37-летний водитель питбайка Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Советского района, обстоятельства устанавливаются. Правоохранители напоминают о том, что питбайк – это спортивный инвентарь, не предназначенный для движения по дорогам общего пользования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: погибли три человекаВ Севастополе иномарка насмерть сбила пожилого мужчину на переходеРебенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

советский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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