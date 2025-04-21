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Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
В Советском районе Крыма водитель питбайка влетел в дерево и погиб, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T11:29
2025-04-21T11:29
новости крыма
советский район
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма водитель питбайка влетел в дерево и погиб, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По информации правоохранителей, авария произошла 20 апреля около 23:20 на автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево. 37-летний водитель питбайка Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Советского района, обстоятельства устанавливаются. Правоохранители напоминают о том, что питбайк – это спортивный инвентарь, не предназначенный для движения по дорогам общего пользования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: погибли три человекаВ Севастополе иномарка насмерть сбила пожилого мужчину на переходеРебенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, советский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, мототранспорт
Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма

Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Крыму

11:29 21.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма водитель питбайка влетел в дерево и погиб, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По информации правоохранителей, авария произошла 20 апреля около 23:20 на автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево. 37-летний водитель питбайка Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
"В результате ДТП водитель смертельно травмирован", – констатировали в пресс-службе ведомства.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Советского района, обстоятельства устанавливаются. Правоохранители напоминают о том, что питбайк – это спортивный инвентарь, не предназначенный для движения по дорогам общего пользования.
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