Рейтинг@Mail.ru
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250421/pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-20-let-kolonii-1145843379.html
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T12:39
2025-04-21T12:39
новости крыма
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
бахчисарайский район
суд
приговор
педофил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, с июня по август 2022 года злоумышленник по просьбе соседки регулярно подвозил из одного села в другое ее 10-летнюю дочь.Только в апреле 2024 года школьница рассказала обо всем матери, которая и обратилась к правоохранителям. Следствие установило все эпизоды, собраны доказательства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофилаКрымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, суд, приговор, педофил
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии

Житель Крыма получил 20 лет колонии за половые преступления против ребенка

12:39 21.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, с июня по август 2022 года злоумышленник по просьбе соседки регулярно подвозил из одного села в другое ее 10-летнюю дочь.

"Останавливаясь по пути и угрожая девочке ножом, злоумышленник совершал в салоне автомобиля насильственные деяния в ее отношении. В августе 2023 года сельчанин пришел помочь этой семье по хозяйству: застав спящую девочку одну, воспользовался отсутствием взрослых и совершил в отношении нее преступление", – сказано в сообщении.

Только в апреле 2024 года школьница рассказала обо всем матери, которая и обратилась к правоохранителям. Следствие установило все эпизоды, собраны доказательства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
 
Новости КрымаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымБахчисарайский районСудПриговорПедофил
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
13:42Два человека упали в 15-метровый овраг в Партените
13:15Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров
12:57Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
12:45Жителя Крыма будут судить за госизмену
12:39Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
12:10Крымский мост сейчас: за два часа очередь выросла почти в пять раз
11:50В Сакском районе насмерть сбили пешехода на трассе
11:39Задержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ
11:29Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
10:57Папа римский Франциск – биография
10:54Умер папа римский Франциск
10:42ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника
10:27ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия
10:15У Крымского моста начала расти очередь
09:49Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ
09:22Признание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили Украине
08:33Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронта
07:45"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантах
07:03Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов
Лента новостейМолния