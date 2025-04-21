https://crimea.ria.ru/20250421/pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-20-let-kolonii-1145843379.html
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T12:39
2025-04-21T12:39
2025-04-21T12:39
новости крыма
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
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суд
приговор
педофил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, с июня по август 2022 года злоумышленник по просьбе соседки регулярно подвозил из одного села в другое ее 10-летнюю дочь.Только в апреле 2024 года школьница рассказала обо всем матери, которая и обратилась к правоохранителям. Следствие установило все эпизоды, собраны доказательства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофилаКрымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, суд, приговор, педофил
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
Житель Крыма получил 20 лет колонии за половые преступления против ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, с июня по август 2022 года злоумышленник по просьбе соседки регулярно подвозил из одного села в другое ее 10-летнюю дочь.
"Останавливаясь по пути и угрожая девочке ножом, злоумышленник совершал в салоне автомобиля насильственные деяния в ее отношении. В августе 2023 года сельчанин пришел помочь этой семье по хозяйству: застав спящую девочку одну, воспользовался отсутствием взрослых и совершил в отношении нее преступление", – сказано в сообщении.
Только в апреле 2024 года школьница рассказала обо всем матери, которая и обратилась к правоохранителям. Следствие установило все эпизоды, собраны доказательства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года.
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