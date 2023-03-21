https://crimea.ria.ru/20230321/ukrainskiy-dron-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-v-bryanskoy-oblasti-1127679285.html

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T16:37

2023-03-21T16:37

2023-03-21T16:37

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

александр богомаз

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз.На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.Кроме того, в целях безопасности временно отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено, добавил глава региона.Ранее советник президента трубопроводной компании "Транснефть" Игорь Демин сообщал, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" обнаружены несколько взрывных устройств. Тогда Демин отметил, что НПС "Новозыбков" перестала прокачивать нефть еще в прошлом году.Нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба" попадала под обстрел со стороны Украины в конце января. Обошлось без пострадавших. Попадание снаряда было зафиксировано на территории станции "Новозыбков", которая используется при пиковых нагрузках.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, комментируя данный инцидент отметил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" нет, а оператор не заявлял о каких-либо проблемах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент

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беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, новости