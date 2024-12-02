https://crimea.ria.ru/20241202/bez-osadkov-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1142224427.html

Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник

Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T00:01

2024-12-02T00:01

2024-12-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов, днем от +7 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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