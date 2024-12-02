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Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник
Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T00:01
2024-12-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов, днем от +7 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241130/kakim-budet-dekabr-v-krymu-1142253405.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник преимущественно без осадков и в отдельных районах туман

00:01 02.12.2024
 
© РИА Новости КрымТуман в горах
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +6. днем +1…+6 градусов, на южном побережье до +9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов, днем от +7 до +10.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
23:20В Польше поврежден нефтепровод "Дружба" – произошла утечка
22:51Из-за пожара в общежитии техникума в Симферополе провели эвакуацию
21:43Успехи армии России и грузинский "майдан": главное за день
21:16Мошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах
20:48Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС
20:32Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад
20:11Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе
19:42В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение
19:15Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории
18:39Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели
18:01В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
17:37В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму
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