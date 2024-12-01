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В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение

В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение - РИА Новости Крым, 01.12.2024

В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение

В центре Симферополя 2 декабря ограничат движение из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T19:42

2024-12-01T19:42

2024-12-01T19:42

новости крыма

симферополь

обрезка деревьев в симферополе

администрация симферополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В центре Симферополя 2 декабря ограничат движение из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 8 до 18 часов 2 декабря будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Киевская – от переулка Клинический до улицы Мате Залки", – сказано в сообщении столичной мэрии.В это же время и по аналогичной причине движение ограничат по одной полосе на участке улицы Луговая – от переулка Карьерный до улицы Совхозная. В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты по городу.Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно, например, повреждение линий электропередачи. В любом случае на месте аварийного дерева предусмотрена высадка саженца: в Симферополе в этом году запланировано высадить 2,5 тысяч саженцев деревьев, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Севастополе двух человек придавило деревомЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, администрация симферополя, городская среда