https://crimea.ria.ru/20231121/esli-na-mashinu-upalo-derevo-yurist-obyasnil-algoritm-vozmescheniya-uscherba-1132936071.html

Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

После разгула непогоды в Крыму продолжают подсчитывать ущерб. От сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T13:46

2023-11-21T13:46

2023-11-21T13:46

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

штормовое предупреждение

тейфук гафаров

общество

закон и право

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму продолжают подсчитывать ущерб. От сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” адвокат Тейфук Гафаров.Когда можно рассчитывать на компенсацию ущербаПо словам специалиста, у хозяина автомобиля, пострадавшего от падения веток или, еще хуже, целого дерева, есть хороший шанс получить компенсацию. Самое главное условие для этого – нужно понимать, из-за чего упало дерево.“Если дерево действительно гнилое или сухостой, который должна была убрать управляющая организация или специализированное городское предприятие, которое занимается обслуживанием, то тогда есть возможность взыскать ущерб с соответствующих должностных лиц”, - пояснил Тейфук Гафаров.Другое дело, если дерево было абсолютно здоровым и упало потому, что погодные условия были исключительной, ненормальной силы. Такие климатические условия признаются форс-мажорными. В таком случае возместить ущерб, к сожалению, не получится без специальной страховки, предупреждает адвокат.Что делать после ЧПЕсли на ваш автомобиль упало дерево или его часть, первое, что нужно сделать – вызвать правоохранителей. Если ЧП произошло во время движения, то вызывается наряд ДПС. Если же машина была припаркована, то вызывать нужно сотрудников полиции. В обоих случаях именно правоохранители должны зафиксировать факт падения дерева.Вместе с экспертизой дерева пострадавшему автовладельцу нужно получить справку от метеорологической службы, в которой специалисты дадут оценку погодным условиям и подтвердят, были ли они ненормированными или не превышали норму. На этом этапе исключаются форс-мажорные обстоятельства, отмечает юрист.После этого пострадавшей стороне остается выяснить, в чьем ведении находится территория, где упало дерево, и провести оценку ущерба.“При наличии всех этих обстоятельств есть возможность взыскать расходы с управляющей компании”, - подытожил адвокат.Почему нельзя затягивать со сбором доказательствЕще один важный совет: не стоит откладывать сбор доказательств в долгий ящик. Чем оперативнее вы соберете все доказательства, тем больше шансов, что вас не переиграет противоположная сторона.Именно поэтому адвокат рекомендует не пренебрегать помощью профессионалов, особенно, если ущерб большой: обращение к юристу позволит сэкономить время и лучше подготовиться к возможному судебному процессу, если ответственное предприятие отказывается добровольно возместить ущерб.Если пострадал не автомобиль, а человек?Опасность может подстерегать не только автомобили, но и пешеходов. Очень часто аварийные деревья и ветки от них могут падать на территориях скверов, детских площадок, парков. Пострадавшей стороной может стать сам человек. В этом случае, отмечает Тейфук Гафаров, алгоритм действий принципиально не меняется.В случае, если был нанесен вред здоровью, пострадавший может рассчитывать, во-первых, на возмещение расходов на восстановление здоровья. Кроме этого, с ответственной за ЧП стороны можно взыскать возмещение утраченного заработка, если пострадавший официально трудоустроен и для выздоровления вынужден был взять больничный. Наконец, после пережитого человек имеет право подать и на возмещение морального вреда.“Большие суммы морального ущерба у нас суды не взыскивают. Тем не менее, какую-то сумму взыскать получится. Если же наступили какие-то тяжкие телесные повреждения или смерть, то возможна и ответственность вплоть по статье о халатности”, - перечисляет варианты адвокат.Не только деревьяПомимо сухого дерева опасность и для автомобилей, и для людей могут представлять и другие “шаткие конструкции”. Довольно часто непогода “роняет” и плохо закрепленные рекламные конструкции. Нередко они падают на спешащих мимо пешеходов. В таких случаях на возмещение ущерба также можно рассчитывать, отмечает Тейфук Гафаров.В этом случае алгоритм возмещения ущерба также начинается с вызова на место происшествия правоохранителей, которые должны все зафиксировать, а затем провести проверку и выяснить, разрешена ли бы ла в этом месте рекламная конструкция и правильно ли ее закрепили.“Главное, чтобы у вас был соответствующий пакет документов, который подтверждал бы те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь”, - заключил адвокат.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человекГололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчасОпасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231121/okolo-tysyachi-krymchan-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-shtorma-1132935036.html

https://crimea.ria.ru/20231103/v-simferopole-spilivayut-derevya-kak-vychislyayut-avariynye-1132534640.html

https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, штормовое предупреждение, тейфук гафаров, общество, закон и право, происшествия, крым