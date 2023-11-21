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Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
После разгула непогоды в Крыму продолжают подсчитывать ущерб. От сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T13:46
2023-11-21T13:46
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
штормовое предупреждение
тейфук гафаров
общество
закон и право
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму продолжают подсчитывать ущерб. От сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” адвокат Тейфук Гафаров.Когда можно рассчитывать на компенсацию ущербаПо словам специалиста, у хозяина автомобиля, пострадавшего от падения веток или, еще хуже, целого дерева, есть хороший шанс получить компенсацию. Самое главное условие для этого – нужно понимать, из-за чего упало дерево.“Если дерево действительно гнилое или сухостой, который должна была убрать управляющая организация или специализированное городское предприятие, которое занимается обслуживанием, то тогда есть возможность взыскать ущерб с соответствующих должностных лиц”, - пояснил Тейфук Гафаров.Другое дело, если дерево было абсолютно здоровым и упало потому, что погодные условия были исключительной, ненормальной силы. Такие климатические условия признаются форс-мажорными. В таком случае возместить ущерб, к сожалению, не получится без специальной страховки, предупреждает адвокат.Что делать после ЧПЕсли на ваш автомобиль упало дерево или его часть, первое, что нужно сделать – вызвать правоохранителей. Если ЧП произошло во время движения, то вызывается наряд ДПС. Если же машина была припаркована, то вызывать нужно сотрудников полиции. В обоих случаях именно правоохранители должны зафиксировать факт падения дерева.Вместе с экспертизой дерева пострадавшему автовладельцу нужно получить справку от метеорологической службы, в которой специалисты дадут оценку погодным условиям и подтвердят, были ли они ненормированными или не превышали норму. На этом этапе исключаются форс-мажорные обстоятельства, отмечает юрист.После этого пострадавшей стороне остается выяснить, в чьем ведении находится территория, где упало дерево, и провести оценку ущерба.“При наличии всех этих обстоятельств есть возможность взыскать расходы с управляющей компании”, - подытожил адвокат.Почему нельзя затягивать со сбором доказательствЕще один важный совет: не стоит откладывать сбор доказательств в долгий ящик. Чем оперативнее вы соберете все доказательства, тем больше шансов, что вас не переиграет противоположная сторона.Именно поэтому адвокат рекомендует не пренебрегать помощью профессионалов, особенно, если ущерб большой: обращение к юристу позволит сэкономить время и лучше подготовиться к возможному судебному процессу, если ответственное предприятие отказывается добровольно возместить ущерб.Если пострадал не автомобиль, а человек?Опасность может подстерегать не только автомобили, но и пешеходов. Очень часто аварийные деревья и ветки от них могут падать на территориях скверов, детских площадок, парков. Пострадавшей стороной может стать сам человек. В этом случае, отмечает Тейфук Гафаров, алгоритм действий принципиально не меняется.В случае, если был нанесен вред здоровью, пострадавший может рассчитывать, во-первых, на возмещение расходов на восстановление здоровья. Кроме этого, с ответственной за ЧП стороны можно взыскать возмещение утраченного заработка, если пострадавший официально трудоустроен и для выздоровления вынужден был взять больничный. Наконец, после пережитого человек имеет право подать и на возмещение морального вреда.“Большие суммы морального ущерба у нас суды не взыскивают. Тем не менее, какую-то сумму взыскать получится. Если же наступили какие-то тяжкие телесные повреждения или смерть, то возможна и ответственность вплоть по статье о халатности”, - перечисляет варианты адвокат.Не только деревьяПомимо сухого дерева опасность и для автомобилей, и для людей могут представлять и другие “шаткие конструкции”. Довольно часто непогода “роняет” и плохо закрепленные рекламные конструкции. Нередко они падают на спешащих мимо пешеходов. В таких случаях на возмещение ущерба также можно рассчитывать, отмечает Тейфук Гафаров.В этом случае алгоритм возмещения ущерба также начинается с вызова на место происшествия правоохранителей, которые должны все зафиксировать, а затем провести проверку и выяснить, разрешена ли бы ла в этом месте рекламная конструкция и правильно ли ее закрепили.“Главное, чтобы у вас был соответствующий пакет документов, который подтверждал бы те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь”, - заключил адвокат.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человекГололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчасОпасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму
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совет эксперта, штормовое предупреждение, тейфук гафаров, общество, закон и право, происшествия, крым
Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

Топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин

13:46 21.11.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Феодосии дерево упало на припаркованные автомобили
В Феодосии дерево упало на припаркованные автомобили
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму продолжают подсчитывать ущерб. От сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” адвокат Тейфук Гафаров.

Когда можно рассчитывать на компенсацию ущерба

По словам специалиста, у хозяина автомобиля, пострадавшего от падения веток или, еще хуже, целого дерева, есть хороший шанс получить компенсацию. Самое главное условие для этого – нужно понимать, из-за чего упало дерево.
“Если дерево действительно гнилое или сухостой, который должна была убрать управляющая организация или специализированное городское предприятие, которое занимается обслуживанием, то тогда есть возможность взыскать ущерб с соответствующих должностных лиц”, - пояснил Тейфук Гафаров.
Другое дело, если дерево было абсолютно здоровым и упало потому, что погодные условия были исключительной, ненормальной силы. Такие климатические условия признаются форс-мажорными. В таком случае возместить ущерб, к сожалению, не получится без специальной страховки, предупреждает адвокат.
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Что делать после ЧП

Если на ваш автомобиль упало дерево или его часть, первое, что нужно сделать – вызвать правоохранителей. Если ЧП произошло во время движения, то вызывается наряд ДПС. Если же машина была припаркована, то вызывать нужно сотрудников полиции. В обоих случаях именно правоохранители должны зафиксировать факт падения дерева.
“Тут начинается самое интересное: надо осмотреть дерево, желательно зафиксировав все события на телефон. Лучше всего вызвать эксперта-дендролога, чтобы он тоже осмотрел и дал официальное заключение, в каком состоянии находится дерево, - советует Тейфук Гафаров. – Это будет первый шаг к возмещению ущерба”.
Вместе с экспертизой дерева пострадавшему автовладельцу нужно получить справку от метеорологической службы, в которой специалисты дадут оценку погодным условиям и подтвердят, были ли они ненормированными или не превышали норму. На этом этапе исключаются форс-мажорные обстоятельства, отмечает юрист.
После этого пострадавшей стороне остается выяснить, в чьем ведении находится территория, где упало дерево, и провести оценку ущерба.
“При наличии всех этих обстоятельств есть возможность взыскать расходы с управляющей компании”, - подытожил адвокат.
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Почему нельзя затягивать со сбором доказательств

Еще один важный совет: не стоит откладывать сбор доказательств в долгий ящик. Чем оперативнее вы соберете все доказательства, тем больше шансов, что вас не переиграет противоположная сторона.

“Любое предприятие (ответственное за участок, где произошло ЧП – ред.) будет стремиться минимизировать для себя последствия. Надо сразу делать фото и видео и приглашать на место специалиста для экспертизы. Потому что предприятие будет стараться сразу вывезти упавший сухостой, чтобы потом говорить, что дерево просто было очень большое, но здоровое, и все связано с плохими условиями погоды, - приводит пример Гафаров. – То есть, желательно действовать быстро".

Именно поэтому адвокат рекомендует не пренебрегать помощью профессионалов, особенно, если ущерб большой: обращение к юристу позволит сэкономить время и лучше подготовиться к возможному судебному процессу, если ответственное предприятие отказывается добровольно возместить ущерб.

Если пострадал не автомобиль, а человек?

Опасность может подстерегать не только автомобили, но и пешеходов. Очень часто аварийные деревья и ветки от них могут падать на территориях скверов, детских площадок, парков. Пострадавшей стороной может стать сам человек. В этом случае, отмечает Тейфук Гафаров, алгоритм действий принципиально не меняется.
“Если человеку нанесен вред, сначала надо вызвать полицию, она в любом случае фиксирует произошедшее. Лучше, если кто-то из близких зафиксирует все на фото или видео,” – советует юрист.
В случае, если был нанесен вред здоровью, пострадавший может рассчитывать, во-первых, на возмещение расходов на восстановление здоровья. Кроме этого, с ответственной за ЧП стороны можно взыскать возмещение утраченного заработка, если пострадавший официально трудоустроен и для выздоровления вынужден был взять больничный. Наконец, после пережитого человек имеет право подать и на возмещение морального вреда.
“Большие суммы морального ущерба у нас суды не взыскивают. Тем не менее, какую-то сумму взыскать получится. Если же наступили какие-то тяжкие телесные повреждения или смерть, то возможна и ответственность вплоть по статье о халатности”, - перечисляет варианты адвокат.
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Не только деревья

Помимо сухого дерева опасность и для автомобилей, и для людей могут представлять и другие “шаткие конструкции”. Довольно часто непогода “роняет” и плохо закрепленные рекламные конструкции. Нередко они падают на спешащих мимо пешеходов. В таких случаях на возмещение ущерба также можно рассчитывать, отмечает Тейфук Гафаров.
“В Симферополе, например, на сегодняшний день есть порядок размещения рекламных конструкций, который предусматривает и порядок согласования, и порядок монтажа. Если, к примеру, собственник магазина разместил вывеску без согласования с властями города, то автоматически, если она кому-то вследствие падения нанесет увечья, он вынужден будет возмещать ущерб здоровью и нести ответственность вплоть до уголовной, в зависимости от обстоятельств”, - поясняет юрист.
В этом случае алгоритм возмещения ущерба также начинается с вызова на место происшествия правоохранителей, которые должны все зафиксировать, а затем провести проверку и выяснить, разрешена ли бы ла в этом месте рекламная конструкция и правильно ли ее закрепили.
“Главное, чтобы у вас был соответствующий пакет документов, который подтверждал бы те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь”, - заключил адвокат.
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