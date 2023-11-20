Рейтинг@Mail.ru
Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231120/bez-sveta-v-krymu-ostayutsya-esche-bolee-dvukh-tysyach-chelovek-1132923069.html
Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек
Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек
Более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T20:51
2023-11-20T20:51
крым
погода
крымская погода
погода в крыму
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.В частности, силами "Крымэнерго" продолжается восстановление электроснабжения потребителей на территории Республики Крым, где 19 ноября из-за сильного ветра и снега пострадал распределительно-сетевой комплекс 10–0,4 кВ.Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что к утру 20 ноября подача электроэнергии была восстановлена для более 60 тысяч абонентов.Восстановление электроснабжения производится силами 151 аварийной бригады. Задействованы 474 сотрудника экстренных служб и 168 единиц техники. Все работы планируется завершить в течение двух сутокТакже экстренные службы работают над восстановлением подачи природного газа в шести муниципалитетах региона. Речь идет о 200 абонентах многоквартирных домов и 50 абонентах частного сектора. Также без отопления остаются 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях.Также в течение суток должно быть восстановлено водоснабжение в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человекСильный ливень подтопил больницу в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода, крымская погода, погода в крыму, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости крыма, штормовое предупреждение
Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек

В Минэнерго России оценили темпы восстановления энергоснабжения в Крыму

20:51 20.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.
"По состоянию на вечер понедельника, без электроснабжения в Крыму остается около 2,2 тысяч человек", – сказано в сообщении. При этом ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями, однако аварийно-восстановительные бригады продолжают работу, добавили в ведомстве.
В частности, силами "Крымэнерго" продолжается восстановление электроснабжения потребителей на территории Республики Крым, где 19 ноября из-за сильного ветра и снега пострадал распределительно-сетевой комплекс 10–0,4 кВ.
Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.
Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что к утру 20 ноября подача электроэнергии была восстановлена для более 60 тысяч абонентов.
Восстановление электроснабжения производится силами 151 аварийной бригады. Задействованы 474 сотрудника экстренных служб и 168 единиц техники. Все работы планируется завершить в течение двух суток
Также экстренные службы работают над восстановлением подачи природного газа в шести муниципалитетах региона. Речь идет о 200 абонентах многоквартирных домов и 50 абонентах частного сектора. Также без отопления остаются 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях.
Также в течение суток должно быть восстановлено водоснабжение в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
15:24
Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
 
КрымПогодаКрымская погодаПогода в КрымуОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Новости КрымаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:37С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
21:02Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника
20:51Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек
20:4519 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани
20:37Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
20:05"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
19:49В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
19:41Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае
19:03В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
18:22Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма
18:03Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов
17:38Запад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР
17:05В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко
16:548 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
16:36Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
16:29Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве
16:02Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
15:48И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки
15:39Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено
15:24Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
Лента новостейМолния