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Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек

Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек

Более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T20:51

2023-11-20T20:51

2023-11-20T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.В частности, силами "Крымэнерго" продолжается восстановление электроснабжения потребителей на территории Республики Крым, где 19 ноября из-за сильного ветра и снега пострадал распределительно-сетевой комплекс 10–0,4 кВ.Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что к утру 20 ноября подача электроэнергии была восстановлена для более 60 тысяч абонентов.Восстановление электроснабжения производится силами 151 аварийной бригады. Задействованы 474 сотрудника экстренных служб и 168 единиц техники. Все работы планируется завершить в течение двух сутокТакже экстренные службы работают над восстановлением подачи природного газа в шести муниципалитетах региона. Речь идет о 200 абонентах многоквартирных домов и 50 абонентах частного сектора. Также без отопления остаются 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях.Также в течение суток должно быть восстановлено водоснабжение в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человекСильный ливень подтопил больницу в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях

https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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