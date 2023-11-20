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В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек

В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек

В Ялте порыв ветра повредил трубу котельной - без отопления более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T12:51

2023-11-20T12:51

2023-11-20T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте порыв ветра повредил трубу котельной - без отопления более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Также авария произошла в котельной "Крымтеплокоммунэнерго" поселка Кацивели. Там без отопления остались три дома. По словам Павленко, ремонтные работы начались, но "возможна задержка до завтра". В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег. Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетВ Крыму выпал снегКрымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы

https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html

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ялта, янина павленко, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, происшествия