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В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
В Ялте порыв ветра повредил трубу котельной - без отопления более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T12:51
2023-11-20T12:51
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте порыв ветра повредил трубу котельной - без отопления более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Также авария произошла в котельной "Крымтеплокоммунэнерго" поселка Кацивели. Там без отопления остались три дома. По словам Павленко, ремонтные работы начались, но "возможна задержка до завтра". В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег. Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетВ Крыму выпал снегКрымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html
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В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек

Более 1,5 тысяч жителей Ялты остались без отопления из-за поврежденной трубы котельной

12:51 20.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте ветром повредило трубу котельной
В Ялте ветром повредило трубу котельной
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте порыв ветра повредил трубу котельной - без отопления более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Еще одно следствие удара стихии - порывом ветра повреждена труба котельной "Крымтеплокоммунэнерго", питающей дома ул. Кривошты. Без отопления 1570 жителей (27 МКД). Специалисты работают над устранением проблемы", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что тепло планируют подать в дома до конца суток.

Также авария произошла в котельной "Крымтеплокоммунэнерго" поселка Кацивели. Там без отопления остались три дома. По словам Павленко, ремонтные работы начались, но "возможна задержка до завтра".
В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег. Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.
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