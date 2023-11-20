https://crimea.ria.ru/20231120/tysyachi-krymchan-ostayutsya-bez-elektrichestva-iz-za-avariy-na-setyakh--1132905587.html

Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях

Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях

По состоянию на 7 часов утра понедельника вследствие аварий из-за сильного ветра без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T09:42

2023-11-20T09:42

2023-11-20T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра понедельника вследствие аварий из-за сильного ветра без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.В ведомстве отметили, что по состоянию на 13:00 воскресенья от электричества были отключены около 50 тысяч человек. Без электроснабжения оставались потребители в 88 населенных пунктах.В аварийно-восстановительных работах участвуют более 350 специалистов и 131 единица специальной техники.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики наблюдались перебои в подаче света и воды, в реках поднялась вода, были подтоплены низинные участки.По данным крымского главка МЧС, 20 ноября в южных и в восточных районах полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановились катера и паромЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно

https://crimea.ria.ru/20231120/v-krymu-vypal-sneg-1132904425.html

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