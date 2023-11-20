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Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
По состоянию на 7 часов утра понедельника вследствие аварий из-за сильного ветра без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T09:42
2023-11-20T09:42
2023-11-20T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра понедельника вследствие аварий из-за сильного ветра без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.В ведомстве отметили, что по состоянию на 13:00 воскресенья от электричества были отключены около 50 тысяч человек. Без электроснабжения оставались потребители в 88 населенных пунктах.В аварийно-восстановительных работах участвуют более 350 специалистов и 131 единица специальной техники.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики наблюдались перебои в подаче света и воды, в реках поднялась вода, были подтоплены низинные участки.По данным крымского главка МЧС, 20 ноября в южных и в восточных районах полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановились катера и паромЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно
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новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, штормовое предупреждение, погода в крыму, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
Почти 7 тысяч человек остаются без света в Крыму из-за непогоды