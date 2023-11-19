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Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно
Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно
В Черноморском районе Крыма из-за стихии прервано энергоснабжение и подача воды жителям поселка Черноморское. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды,... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T10:40
2023-11-19T10:40
2023-11-19T10:40
черноморский район
минтопэнерго крыма
новости крыма
штормовое предупреждение
отключение электроэнергии
водоснабжение
наталья писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма из-за стихии прервано энергоснабжение и подача воды жителям поселка Черноморское. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды, сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.Глава района пояснила, что вода в дома поселка Черноморское, кроме улиц Дмитрова и Евпаторийская, не подается из-за отсутствия электричества на насосной станции скважины. И попросила жителей сообщать информацию в диспетчерскую службу ЕДДС по телефону 112.В Минтопэнерго Крыма уточнили, что над восстановлением электроснабжения в Черноморском районе задействовало 139 бригад, 250 человек, 120 единиц техники от "Крымэнерго". Ведутся восстановительные работы.Ранее стало известно, что из-за подтопления участка автодороги перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаШтормовая погода в Крыму: прогноз на воскресеньеКрымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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черноморский район, минтопэнерго крыма, новости крыма, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии, водоснабжение, наталья писарева
Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно
Жители поселка Черноморское в Крыму из-за непогоды остались без света и воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма из-за стихии прервано энергоснабжение и подача воды жителям поселка Черноморское. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды, сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.
"Прошу с пониманием отнестись к работе аварийных служб. Ночь была сложной и погода продолжает вносить свои коррективы. Все аварийные службы в работе и восстанавливают энергоснабжение и водообеспечение", – написала в своем Telegram-канале Писарева.
Глава района пояснила, что вода в дома поселка Черноморское, кроме улиц Дмитрова и Евпаторийская, не подается из-за отсутствия электричества на насосной станции скважины. И попросила жителей сообщать информацию в диспетчерскую службу ЕДДС по телефону 112.
В Минтопэнерго Крыма уточнили, что над восстановлением электроснабжения в Черноморском районе задействовало 139 бригад, 250 человек, 120 единиц техники от "Крымэнерго". Ведутся восстановительные работы.
Ранее стало известно
, что из-за подтопления участка автодороги перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку.
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