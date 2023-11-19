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Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье
Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье
В воскресенье Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Объявлено штормовое... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T00:00
2023-11-19T00:00
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью очень сильный дождь, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 20-25 м/с, ночью местами до 30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.В Севастополе ночью, утром очень сильный дождь, днем сильный дождь. Ветер северо-восточный ночью, утром 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь, температура воздуха ночью от +8 до +11 градусов, днем от +9 до +12.
https://crimea.ria.ru/20231118/na-sevastopol-nadvigaetsya-silnyy-shtorm-s-livnem-1132881946.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье

В Крыму в воскресенье сильные дожди со штормовым ветром

00:00 19.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-60 мм). Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Температура воздуха ночью и днем +5…+10 градусов, на побережье до +10", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью очень сильный дождь, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 20-25 м/с, ночью местами до 30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
В Севастополе ночью, утром очень сильный дождь, днем сильный дождь. Ветер северо-восточный ночью, утром 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь, температура воздуха ночью от +8 до +11 градусов, днем от +9 до +12.
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 16:52
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
00:00Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье
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