https://crimea.ria.ru/20231119/shtormovaya-pogoda-v-krymu-prognoz-na-voskresene-1132845884.html

Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье

Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Штормовая погода в Крыму: прогноз на воскресенье

В воскресенье Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Объявлено штормовое... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T00:00

2023-11-19T00:00

2023-11-19T00:00

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью очень сильный дождь, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 20-25 м/с, ночью местами до 30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.В Севастополе ночью, утром очень сильный дождь, днем сильный дождь. Ветер северо-восточный ночью, утром 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь, температура воздуха ночью от +8 до +11 градусов, днем от +9 до +12.

https://crimea.ria.ru/20231118/na-sevastopol-nadvigaetsya-silnyy-shtorm-s-livnem-1132881946.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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