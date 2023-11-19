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Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T09:05
2023-11-19T09:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231115/bezopasnye-dorogi-sevastopol-vyshel-v-lidery-natsproekta-1132815816.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья

Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен

09:05 19.11.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост. Вид из Керчи
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 09.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.
Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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