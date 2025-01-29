https://crimea.ria.ru/20250129/krymskiy-most-posle-priostanovki-dvizheniya---chto-s-ocheredyami-1143775659.html

Крымский мост после приостановки движения - что с очередями

Крымский мост после приостановки движения - что с очередями - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Крымский мост после приостановки движения - что с очередями

На Крымском мосту после временной приостановки движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T16:22

2025-01-29T16:22

2025-01-29T16:23

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после временной приостановки движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение транспорта на мосту приостановили в районе трех часов дня и открыли спустя 40 минут.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСуд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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