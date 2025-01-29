https://crimea.ria.ru/20250129/krymskiy-most-posle-priostanovki-dvizheniya---chto-s-ocheredyami-1143775659.html
Крымский мост после приостановки движения - что с очередями
Крымский мост после приостановки движения - что с очередями - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Крымский мост после приостановки движения - что с очередями
На Крымском мосту после временной приостановки движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T16:22
2025-01-29T16:22
2025-01-29T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после временной приостановки движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение транспорта на мосту приостановили в районе трех часов дня и открыли спустя 40 минут.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСуд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост после приостановки движения - что с очередями
На Крымском мосту со стороны Краснодарского края в очереди стоят 50 машин
16:22 29.01.2025 (обновлено: 16:23 29.01.2025)