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Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году
Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году
Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году отложено до 6 февраля. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:23
2025-01-21T11:28
крымский мост
новости
происшествия
теракт
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году отложено до 6 февраля. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаВСУ атаковали железнодорожный паром в порту "Кавказ"
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости, происшествия, теракт, суд
Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году

Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту отложили

11:23 21.01.2025 (обновлено: 11:28 21.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост после теракта
Крымский мост после теракта - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году отложено до 6 февраля. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Процесс по Крымскому мосту отложен на 6 февраля в 10.00. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых", – сказал представитель суда.

3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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