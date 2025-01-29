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Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию
Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию
На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T17:36
2025-01-29T17:37
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гимн крыма
государственный совет рк (госсовет)
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Сергей Цеков напомнил, что подать заявку на участие в конкурсе можно до конца мая, а результаты будут оглашены в июне. Согласно условиям, участники должны предоставлять в комплексе слова и музыку гимна.Кроме того, по его словам, в Крыму продолжается работа по замене рекламных вывесок и переводу их на русский язык.Проект по замене иностранных вывесок в порядке эксперимента стартовал в поселке Красногвардейское в декабре прошлого года. Со временем эту инициативу планируется расширитьна весь Крым, для чего в парламенте будет создана рабочая группа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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РИА Новости Крым
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новости, гимн крыма, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, новости крыма, крым, общество
Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию

Новый гимн Республики Крым – в конкурсе участвует уже шесть произведений

17:36 29.01.2025 (обновлено: 17:37 29.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.

"По гимну поступило уже шесть заявок. В феврале-марте мы проведем промежуточное заседание нашей комиссии, где рассмотрим связанные с проведением конкурса вопросы", – сказал он.

Сергей Цеков напомнил, что подать заявку на участие в конкурсе можно до конца мая, а результаты будут оглашены в июне. Согласно условиям, участники должны предоставлять в комплексе слова и музыку гимна.
Кроме того, по его словам, в Крыму продолжается работа по замене рекламных вывесок и переводу их на русский язык.

"В Красногвардейском районе пилотный проект показывает, что очень положительно люди относятся к этой работе. Буквально за два месяца они где-то 85% вывесок поменяли", – сказал Цеков.

Проект по замене иностранных вывесок в порядке эксперимента стартовал в поселке Красногвардейское в декабре прошлого года. Со временем эту инициативу планируется расширитьна весь Крым, для чего в парламенте будет создана рабочая группа.
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НовостиГимн КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Сергей ЦековНовости КрымаКрымОбщество
 
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