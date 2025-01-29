https://crimea.ria.ru/20250129/novye-varianty-gimna-kryma-postupili-v-konkursnuyu-komissiyu--1143776214.html

Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию

Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию

На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T17:36

2025-01-29T17:36

2025-01-29T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Сергей Цеков напомнил, что подать заявку на участие в конкурсе можно до конца мая, а результаты будут оглашены в июне. Согласно условиям, участники должны предоставлять в комплексе слова и музыку гимна.Кроме того, по его словам, в Крыму продолжается работа по замене рекламных вывесок и переводу их на русский язык.Проект по замене иностранных вывесок в порядке эксперимента стартовал в поселке Красногвардейское в декабре прошлого года. Со временем эту инициативу планируется расширитьна весь Крым, для чего в парламенте будет создана рабочая группа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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