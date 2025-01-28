https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-polnostyu-zamenyat-reklamnye-vyveski-na-latinitse-1143747948.html

В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице

В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице

В парламенте Крыма создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T18:43

2025-01-28T18:43

2025-01-28T18:43

крым

сергей цеков

михаил афанасьев

альберт куршутов

общество

городская среда

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В парламенте Крыма создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. Об этом шла речь на совещании под председательством первого зампредседателя Госсовета республики Сергея Цекова, сообщает пресс-служба парламента региона.По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова, процесс подготовки необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих размещение наружных вывесок в Крыму, уже начался. Сейчас документы проходят этап согласования.В свою очередь глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что правилами благоустройства города уже предусмотрены меры по борьбе с вывесками, содержащими иностранные слова или буквы латиницы.Участники совещания также решили разработать общекрымский стиль всех вывесок, который будет распространяться на все муниципалитеты.Подобный пример уже существует в Алупке, где в ходе масштабной реконструкции исторического центра города вывески были заменены. Они выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль.Ранее пилотный проект по замене вывесок на латинице стартовал в крымском поселке Красногвардейское.Сейчас там заменили уже 80% англоязычных вывесок. По словам Цекова, этот опыт показал эффективность данной инициативы, а также "выявил проблемные моменты". Он также добавил, что крымчане с пониманием относятся к изменениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей цеков, михаил афанасьев, альберт куршутов, общество, городская среда, государственный совет рк (госсовет), новости крыма