https://crimea.ria.ru/20221007/rf-podderzhit-sozdanie-organizatsii-po-prodvizheniyu-russkogo-yazyka--putin-1124756160.html

РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин - РИА Новости Крым, 07.10.2022

РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

Россия поддерживает предложение Казахстана о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества независимых государств и... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T16:55

2022-10-07T16:55

2022-10-07T16:55

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает предложение Казахстана о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества независимых государств и будет способствовать его скорейшему воплощению в жизнь. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ."Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана — ред.) выступил с инициативой создать под эгидой СНГ Международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех", — сказал Путин.Он подчеркнул, что русский язык является языком межгосударственного общения и "имеет практическое измерение", так как в России трудится много граждан СНГ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) переходят на расчеты в национальных валютах без привязки к политической конъюнктуре.

https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html

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владимир путин (политик), в мире, политика, общество