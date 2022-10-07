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РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин - РИА Новости Крым, 07.10.2022
РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
Россия поддерживает предложение Казахстана о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества независимых государств и... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T16:55
2022-10-07T16:55
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает предложение Казахстана о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества независимых государств и будет способствовать его скорейшему воплощению в жизнь. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ."Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана — ред.) выступил с инициативой создать под эгидой СНГ Международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех", — сказал Путин.Он подчеркнул, что русский язык является языком межгосударственного общения и "имеет практическое измерение", так как в России трудится много граждан СНГ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) переходят на расчеты в национальных валютах без привязки к политической конъюнктуре.
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владимир путин (политик), в мире, политика, общество
РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

Путин поддержал идею Токаева создать при СНГ организацию по продвижению русского языка

16:55 07.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает предложение Казахстана о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества независимых государств и будет способствовать его скорейшему воплощению в жизнь. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ.
"Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана — ред.) выступил с инициативой создать под эгидой СНГ Международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что русский язык является языком межгосударственного общения и "имеет практическое измерение", так как в России трудится много граждан СНГ.
"В России работают трудятся миллионы без всякого преувеличения граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, и сами зарабатывают необходимые средства для содержания своих семей. Мы, конечно же, поддерживаем предложение президента Казахстана и со своей стороны будем делать все для скорейшего воплощения его в жизнь. В том числе с учетом того, что следующий 2023 год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения", — отметил президент России.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) переходят на расчеты в национальных валютах без привязки к политической конъюнктуре.
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