https://crimea.ria.ru/20221007/putin-prizval-sng-aktivnee-perekhodit-na-natsvalyuty-vo-vzaimoraschetakh-1124753328.html

Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах

Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах

Более интенсивный переход во взаиморасчетах на национальные валюты между странами Содружества будет способствовать увеличению их товарооборота. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T16:12

2022-10-07T16:12

2022-10-07T16:12

владимир путин (политик)

политика

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Более интенсивный переход во взаиморасчетах на национальные валюты между странами Содружества будет способствовать увеличению их товарооборота. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ."Экономическое сотрудничество между нашими государствами (участниками СНГ — ред.) последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. Уверен, развить такие позитивные тенденции позволил более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами содружества", — отметил Путин.Он также обозначил, что переход на национальные валюты длится уже несколько лет и это никак не привязано к какой-бы то ни было политической конъюнктуре.В четверг Путин заявил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://crimea.ria.ru/20221006/putin-otsenil-ekonomicheskie-pokazateli-rossii-1124737599.html

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владимир путин (политик), политика, экономика, в мире