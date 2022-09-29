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Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ
Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ
Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T17:46
2022-09-29T17:47
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран-участниц СНГ.По его словам, Запад категорически не желает мириться с неумолимым разрушением однополярной гегемонии и пытается проводить политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта."Этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, свое будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности", - констатировал президент РФ.Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку, отметил Путин."Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - подчеркнул российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20220929/podpisanie-dogovorov-o-vstuplenii-novykh-territoriy-sostoitsya-30-sentyabrya-1124662471.html
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владимир путин (политик), политика
Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ

Путин: Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ

17:46 29.09.2022 (обновлено: 17:47 29.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран-участниц СНГ.
"Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это – результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона", - сказал российский лидер.
По его словам, Запад категорически не желает мириться с неумолимым разрушением однополярной гегемонии и пытается проводить политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта.
"Этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, свое будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности", - констатировал президент РФ.
Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку, отметил Путин.
"Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - подчеркнул российский лидер.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:05
Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября
 
Владимир Путин (политик)Политика
 
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