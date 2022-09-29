https://crimea.ria.ru/20220929/putin-zapad-prorabatyvaet-stsenarii-novykh-konfliktov-na-prostranstve-sng-1124666306.html

Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ

Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ

Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T17:46

2022-09-29T17:46

2022-09-29T17:47

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран-участниц СНГ.По его словам, Запад категорически не желает мириться с неумолимым разрушением однополярной гегемонии и пытается проводить политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта."Этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, свое будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности", - констатировал президент РФ.Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку, отметил Путин."Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - подчеркнул российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20220929/podpisanie-dogovorov-o-vstuplenii-novykh-territoriy-sostoitsya-30-sentyabrya-1124662471.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика