https://crimea.ria.ru/20230407/inostrannye-vyveski-menyat-nelzya-ostavit-1128048298.html

Иностранные вывески: менять нельзя оставить

Иностранные вывески: менять нельзя оставить - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Иностранные вывески: менять нельзя оставить

Владельцы магазинов с вывесками на иностранном языке должны будут перевести их на русский, используя буквы кириллицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T18:27

2023-04-07T18:27

2023-04-07T18:27

светлана савченко

радио "спутник в крыму"

русский язык

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

россия

общество

культура

федеральный закон "о государственном языке российской федерации"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владельцы магазинов с вывесками на иностранном языке должны будут перевести их на русский, используя буквы кириллицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила экс-депутат Госдумы, советник председателя Государственного совета Республики Крым Светлана Савченко.В феврале Госдума РФ приняла закон, согласно которому в публичном поле не допускается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке. 1 декабря 2022 года сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Думу законопроект о запрете на использование в рекламе иностранных букв. По словам Цекова, русский алфавит на основе кириллицы – это такой же государственный символ, как флаг или гимн.Она предлагает использовать латиницу только там, где это нужно и важно, например, в научных терминах иностранного происхождения. По ее словам, "мы не должны вместе с водой выплеснуть и ребенка", то есть замену слов иностранного происхождения в публичном поле следует вводить постепенно и вдумчиво."Если же где-то это не несет никакой смысловой нагрузки, а просто выпендреж и недомыслие, то с этим в рамках обсуждаемого закона надо принимать меры", - уверена советник председателя Госсовета.В славянской традиции слово "язык" соответствует слову "народ", напоминает собеседница редакции, цитируя знаменитое пушкинское "и назовет меня всяк сущий в ней язык"."Мы должны вспомнить Николая Данилевского, потому что его философской концепции сказано, что Россия – это самобытная цивилизация. Это вот (защита родного языка – ред.) точно ложится в рамки учения Николая Яковлевича о культурно-исторических типах, о цивилизациях", - заметила она.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Госкомитете Крыма по молодежной политике планируют ко дню рождения Пушкина 6 июня выпустить небольшой словарик с русскими аналогами популярных сленговых выражений.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделилисьЯлтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепцииВ Крыму кейс, месседж, баг и абьюзер заменят русскими словами

https://crimea.ria.ru/20230407/v-krymu-keys-messedzh-bag-i-abyuzer-zamenyat-russkimi-slovami-1128023261.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана савченко, русский язык, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, россия, общество, культура, федеральный закон "о государственном языке российской федерации"