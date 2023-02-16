https://crimea.ria.ru/20230216/russkiy-yazyk-zaschityat-ot-inostranschiny-na-gosudarstvennom-urovne-1127026208.html

Русский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне

Русский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Русский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне

Русский язык на государственном уровне защитят от чрезмерных иностранных заимствований. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T16:55

2023-02-16T16:55

2023-02-16T18:03

государственная дума рф

закон и право

русский язык

наталья киселева

форго

социология

россия

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Русский язык на государственном уровне защитят от чрезмерных иностранных заимствований. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтении.Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" появился в системе обеспечения законодательной деятельности в октябре 2022 года. Поправки предполагали защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствованных слов.Согласно документу, "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях". Кроме того, теперь проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на предмет соответствия нормам и правилам русского языка.Порядок формирования и утверждения таких материалов, а также требования к их составлению, будет определять правительство на основании предложений специальной комиссии по русскому языку.Мнения разделилисьЗаконопроект вызвал дискуссию у экспертов. Так, по словам ведущего научного сотрудника Института языкознания РАН Андрея Кибрика, искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного процесса, который невозможно остановить или повернуть вспять.Комментируя законопроект, лингвист сравнил подобную инициативу с введением нормы на размер огурцов в Евросоюзе, то есть бессмысленной деятельностью, и заявил, что язык – это "живой организм". Кроме того, Кибрик напомнил, что русский язык имеет массу не только современных, но и древних заимствований, и определить "чрезмерность" влияния каждого конкретного слова невозможно. В пример специалист привел слова "сундук", "собака", "сарай", "князь".Появление в РФ закона о защите русского языка от чрезмерных заимствований уместно, однако в этом вопросе не должно быть перегибов, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.Киселева отнесла себя к сторонникам этого законопроекта и признала, что русский язык "кишит" засильем иностранных слов. Однако отметила, что многие из них давно и прочно вошли в русский язык и стали его частью.Так, по мнению социолога, ввести ограничения в разговорной среде невозможно, а вот официальное использование языка необходимо регулировать. В первую очередь это касается выступлений официальных лиц, представителей госорганов, материалов СМИ и нормативных документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Цитируя классику: как и почему ругались великие писателиЧем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от КрымаРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

https://crimea.ria.ru/20221027/ostavte-v-pokoe-saray-i-sobaku-lingvist-o-zakone-po-zaschite-yazyka-1125116154.html

https://crimea.ria.ru/20230207/na-ukraine-unichtozhili-11-millionov-knig-na-russkom-yazyke-1126818813.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, русский язык, наталья киселева, форго, социология, россия, общество, мнения