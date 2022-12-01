https://crimea.ria.ru/20221201/chem-angloyazychnye-slova-meshayut-v-reklame--mnenie-senatorov-ot-kryma-1125635031.html
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T19:41
2022-12-01T19:41
2022-12-01T19:41
культура
общество
мнения
сергей цеков
ольга ковитиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0c/1120841877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c37eb8d1dc588a74229c9e0005b5d06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Данная мера не должна касаться указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.По словам сенатора, исключения могут составить только зарегистрированные фирменные товарные знаки.Ольга Ковитиди, в свою очередь, высказала мнение, что алфавит – это основа культурного кода России, через который молодежь также проявляет свою идентичность."Все алфавиты языков народов России строятся на графической основе кириллицы, исключения могут регулироваться только на региональном уровне. Законопроект направлен на сплочение народов внутри России и очищение языка от чуждых нам англицизмов. Реклама — далеко не безобидная вещь, и также может влиять на общество, в первую очередь, на молодежь", – считает она.Ранее лингвист Кибрик оценил законопроект о защите русского языка от заимствованных слов.
https://crimea.ria.ru/20221129/-mo-vazhny-li-tochki-v-zhizni-i-v-dokumentakh-1125570721.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0c/1120841877_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_9467cccc9479910be88371a383f4ef49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, общество, мнения, сергей цеков, ольга ковитиди
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
Сенаторы от Крыма прокомментировали законопроект о запрете англоязычных слов в рекламе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Данная мера не должна касаться указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.
"Наш алфавит на основе кириллицы – это такой же символ государственности, как флаг, герб и гимн. Это основа нашего государства", – прокомментировал РИА Новости Крым Сергей Цеков.
По словам сенатора, исключения могут составить только зарегистрированные фирменные товарные знаки.
Ольга Ковитиди, в свою очередь, высказала мнение, что алфавит – это основа культурного кода России, через который молодежь также проявляет свою идентичность.
"Все алфавиты языков народов России строятся на графической основе кириллицы, исключения могут регулироваться только на региональном уровне. Законопроект направлен на сплочение народов внутри России и очищение языка от чуждых нам англицизмов. Реклама — далеко не безобидная вещь, и также может влиять на общество, в первую очередь, на молодежь", – считает она.