https://crimea.ria.ru/20221201/chem-angloyazychnye-slova-meshayut-v-reklame--mnenie-senatorov-ot-kryma-1125635031.html

Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма

Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма

Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T19:41

2022-12-01T19:41

2022-12-01T19:41

культура

общество

мнения

сергей цеков

ольга ковитиди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Данная мера не должна касаться указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.По словам сенатора, исключения могут составить только зарегистрированные фирменные товарные знаки.Ольга Ковитиди, в свою очередь, высказала мнение, что алфавит – это основа культурного кода России, через который молодежь также проявляет свою идентичность."Все алфавиты языков народов России строятся на графической основе кириллицы, исключения могут регулироваться только на региональном уровне. Законопроект направлен на сплочение народов внутри России и очищение языка от чуждых нам англицизмов. Реклама — далеко не безобидная вещь, и также может влиять на общество, в первую очередь, на молодежь", – считает она.Ранее лингвист Кибрик оценил законопроект о защите русского языка от заимствованных слов.

https://crimea.ria.ru/20221129/-mo-vazhny-li-tochki-v-zhizni-i-v-dokumentakh-1125570721.html

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2022

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культура, общество, мнения, сергей цеков, ольга ковитиди