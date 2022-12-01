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Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T19:41
2022-12-01T19:41
культура
общество
мнения
сергей цеков
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Данная мера не должна касаться указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.По словам сенатора, исключения могут составить только зарегистрированные фирменные товарные знаки.Ольга Ковитиди, в свою очередь, высказала мнение, что алфавит – это основа культурного кода России, через который молодежь также проявляет свою идентичность."Все алфавиты языков народов России строятся на графической основе кириллицы, исключения могут регулироваться только на региональном уровне. Законопроект направлен на сплочение народов внутри России и очищение языка от чуждых нам англицизмов. Реклама — далеко не безобидная вещь, и также может влиять на общество, в первую очередь, на молодежь", – считает она.Ранее лингвист Кибрик оценил законопроект о защите русского языка от заимствованных слов.
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культура, общество, мнения, сергей цеков, ольга ковитиди
Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма

Сенаторы от Крыма прокомментировали законопроект о запрете англоязычных слов в рекламе

19:41 01.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник Святым Кириллу и Мефодию
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Данная мера не должна касаться указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

"Наш алфавит на основе кириллицы – это такой же символ государственности, как флаг, герб и гимн. Это основа нашего государства", – прокомментировал РИА Новости Крым Сергей Цеков.

По словам сенатора, исключения могут составить только зарегистрированные фирменные товарные знаки.
Ольга Ковитиди, в свою очередь, высказала мнение, что алфавит – это основа культурного кода России, через который молодежь также проявляет свою идентичность.
"Все алфавиты языков народов России строятся на графической основе кириллицы, исключения могут регулироваться только на региональном уровне. Законопроект направлен на сплочение народов внутри России и очищение языка от чуждых нам англицизмов. Реклама — далеко не безобидная вещь, и также может влиять на общество, в первую очередь, на молодежь", – считает она.
Ранее лингвист Кибрик оценил законопроект о защите русского языка от заимствованных слов.
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