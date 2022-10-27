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Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка

Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка

Искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T20:13

2022-10-27T20:13

2022-10-27T16:55

общество

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного процесса, который невозможно остановить или повернуть вспять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН Андрей Кибрик, комментируя соответствующий законопроект.Накануне в системе обеспечения законодательной деятельности появился законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Поправки предполагают защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствованных слов. В частности, предлагается появление нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, куда не могут быть внесены иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке."Я считаю это бессмысленной деятельностью и отношусь к этому отрицательно. Язык – это живой организм. В свое время в Евросоюзе тоже всякие смешные вещи делали. Например, вводили нормы на размер огурцов. Это примерно из той же области. Люди могли бы применить свое рабочее время более полезно", - убежден лингвист.Кибрик подчеркивает, что русский язык имеет массу не только современных, но и древних заимствований, и определить "чрезмерность" влияния каждого конкретного слова невозможно:"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины >>"Например, слова "сундук", "собака", "сарай", "князь" – все они заимствованы. Разве от этого они стали хуже? Раз язык что-то заимствует, значит у него есть такая потребность, и не нужно стараться все зарегулировать – это очень нездоровая тенденция. Есть некоторые страны, которые имеют традицию заниматься таким регулированием, это вызывает у внешнего наблюдателя только иронию", - продолжает эксперт.По его мнению, искусственно формировать новые нормы вредно, при этом сам язык имеет собственные законы, которые позволяют заимствованным словам органично вписываться в устную и письменную речь:"Заимствования не могут навредить, поскольку они сразу интегрируются в язык. Например, появилось у нас какое-то слово, мы сразу начинаем склонять его по падежам, следовательно, это слово начинает жить по законам русского языка, ничем этот язык не портит", - констатировал ученый.Ранее российский орфографический словарь пополнило свыше 150 новых слов, среди них сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы.

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, мнения, российская федерация (россия, рф), авторы