Рейтинг@Mail.ru
Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221027/ostavte-v-pokoe-saray-i-sobaku-lingvist-o-zakone-po-zaschite-yazyka-1125116154.html
Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка
Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка
Искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T20:13
2022-10-27T16:55
общество
мнения
российская федерация (россия, рф)
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125115855_0:45:2935:1696_1920x0_80_0_0_d5a3b290a094b4ce8d35804ad5ac02ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного процесса, который невозможно остановить или повернуть вспять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН Андрей Кибрик, комментируя соответствующий законопроект.Накануне в системе обеспечения законодательной деятельности появился законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Поправки предполагают защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствованных слов. В частности, предлагается появление нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, куда не могут быть внесены иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке."Я считаю это бессмысленной деятельностью и отношусь к этому отрицательно. Язык – это живой организм. В свое время в Евросоюзе тоже всякие смешные вещи делали. Например, вводили нормы на размер огурцов. Это примерно из той же области. Люди могли бы применить свое рабочее время более полезно", - убежден лингвист.Кибрик подчеркивает, что русский язык имеет массу не только современных, но и древних заимствований, и определить "чрезмерность" влияния каждого конкретного слова невозможно:"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины &gt;&gt;"Например, слова "сундук", "собака", "сарай", "князь" – все они заимствованы. Разве от этого они стали хуже? Раз язык что-то заимствует, значит у него есть такая потребность, и не нужно стараться все зарегулировать – это очень нездоровая тенденция. Есть некоторые страны, которые имеют традицию заниматься таким регулированием, это вызывает у внешнего наблюдателя только иронию", - продолжает эксперт.По его мнению, искусственно формировать новые нормы вредно, при этом сам язык имеет собственные законы, которые позволяют заимствованным словам органично вписываться в устную и письменную речь:"Заимствования не могут навредить, поскольку они сразу интегрируются в язык. Например, появилось у нас какое-то слово, мы сразу начинаем склонять его по падежам, следовательно, это слово начинает жить по законам русского языка, ничем этот язык не портит", - констатировал ученый.Ранее российский орфографический словарь пополнило свыше 150 новых слов, среди них сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы.
https://crimea.ria.ru/20221024/doloy-kantselyarizmy-ot-chinovnikov-potrebovali-govorit-po-chelovechi-1125048383.html
https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-predlozhili-prepodavat-detyam-idei-filosofa-danilevskogo-s-detsada-1124958158.html
https://crimea.ria.ru/20221007/rf-podderzhit-sozdanie-organizatsii-po-prodvizheniyu-russkogo-yazyka--putin-1124756160.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125115855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14be29ff17741bcd7f76ca63fb468815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мнения, российская федерация (россия, рф), авторы
Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка

Лингвист Кибрик оценил законопроект о защите русского языка от заимствованных слов

20:13 27.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОрфографический словарь русского языка
Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Искусственное регулирование любого, в том числе русского языка, является напрасной и даже вредной затеей, поскольку заимствования – часть естественного процесса, который невозможно остановить или повернуть вспять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН Андрей Кибрик, комментируя соответствующий законопроект.
Накануне в системе обеспечения законодательной деятельности появился законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Поправки предполагают защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствованных слов. В частности, предлагается появление нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, куда не могут быть внесены иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.
Словарь
24 октября, 08:33
Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
"Я считаю это бессмысленной деятельностью и отношусь к этому отрицательно. Язык – это живой организм. В свое время в Евросоюзе тоже всякие смешные вещи делали. Например, вводили нормы на размер огурцов. Это примерно из той же области. Люди могли бы применить свое рабочее время более полезно", - убежден лингвист.
Кибрик подчеркивает, что русский язык имеет массу не только современных, но и древних заимствований, и определить "чрезмерность" влияния каждого конкретного слова невозможно:
"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины >>
"Например, слова "сундук", "собака", "сарай", "князь" – все они заимствованы. Разве от этого они стали хуже? Раз язык что-то заимствует, значит у него есть такая потребность, и не нужно стараться все зарегулировать – это очень нездоровая тенденция. Есть некоторые страны, которые имеют традицию заниматься таким регулированием, это вызывает у внешнего наблюдателя только иронию", - продолжает эксперт.
Занятия в детском саду - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 19:28
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
По его мнению, искусственно формировать новые нормы вредно, при этом сам язык имеет собственные законы, которые позволяют заимствованным словам органично вписываться в устную и письменную речь:
"Заимствования не могут навредить, поскольку они сразу интегрируются в язык. Например, появилось у нас какое-то слово, мы сразу начинаем склонять его по падежам, следовательно, это слово начинает жить по законам русского языка, ничем этот язык не портит", - констатировал ученый.
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:55
РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
Ранее российский орфографический словарь пополнило свыше 150 новых слов, среди них сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы.
 
ОбществоМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Авторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка
19:42В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
19:08Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
19:01Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан
18:56Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
18:52Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин
18:47Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
18:47Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
18:31Запрет на посещение лесов Крыма продлен
18:10Россия не считает себя врагом Запада – Путин
18:06Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
17:52Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира
17:48"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов
17:43Путин назвал два пути для человечества
17:41Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию
17:34Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
17:24Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят
17:22Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
16:49В Балаклаве произошел пожар на складе - МЧС
16:21Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти
Лента новостейМолния