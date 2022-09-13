https://crimea.ria.ru/20220913/bpla-chvk-i-antvakser-novye-slova-v-rossyiskom-orfograficheskom-slovare-1124494445.html

БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре

БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре - РИА Новости Крым, 13.09.2022

БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре

В российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T19:19

2022-09-13T19:19

2022-09-13T20:35

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. Об обновлении сообщила редактор Полина Шубина.В числе новых: БПЛА, вышиванка, Крымский мост, росгражданин, тероборона, ЧВК и чевэкашник.Несколько слов из дополнительного списка связаны с COVID: антиваксер, коронакризис и коронаскептик, пандемичный и допандемический.Немалая партия новых слов в словаре – заимствованные, относительно написания которых еще не так давно шли споры. Среди них: стендап, покерфейс, телеграм-канал, кейс-технология, онлайн-пресс-конференция, погуглить и ретвитнуть.Словарными стали также "погранцы", "решала" и "тайконавт". Заслуженно пополнили список и народные поговорки: ни куется ни плющится, ни пито ни едено, ни шьет ни порет.С полным списком новых слов в российском словаре можно ознакомиться на сайте орфографического академического ресурса "Академос".Ране сообщалось, что филологи работают над упрощением языка чиновников.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество