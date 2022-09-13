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БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре
БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре - РИА Новости Крым, 13.09.2022
БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре
В российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T19:19
2022-09-13T19:19
2022-09-13T20:35
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. Об обновлении сообщила редактор Полина Шубина.В числе новых: БПЛА, вышиванка, Крымский мост, росгражданин, тероборона, ЧВК и чевэкашник.Несколько слов из дополнительного списка связаны с COVID: антиваксер, коронакризис и коронаскептик, пандемичный и допандемический.Немалая партия новых слов в словаре – заимствованные, относительно написания которых еще не так давно шли споры. Среди них: стендап, покерфейс, телеграм-канал, кейс-технология, онлайн-пресс-конференция, погуглить и ретвитнуть.Словарными стали также "погранцы", "решала" и "тайконавт". Заслуженно пополнили список и народные поговорки: ни куется ни плющится, ни пито ни едено, ни шьет ни порет.С полным списком новых слов в российском словаре можно ознакомиться на сайте орфографического академического ресурса "Академос".Ране сообщалось, что филологи работают над упрощением языка чиновников.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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культура, общество
БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре
Российский орфографический словарь пополнило свыше 150 новых слов
19:19 13.09.2022 (обновлено: 20:35 13.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. Об обновлении сообщила редактор Полина Шубина.
"Ранее я писала, что в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН добавили 125 новых слов. А теперь там уже 151 слово!" – написала Шубина в своем Telegram-канале.
В числе новых: БПЛА, вышиванка, Крымский мост, росгражданин, тероборона, ЧВК и чевэкашник.
Несколько слов из дополнительного списка связаны с COVID: антиваксер, коронакризис и коронаскептик, пандемичный и допандемический.
Немалая партия новых слов в словаре – заимствованные, относительно написания которых еще не так давно шли споры. Среди них: стендап, покерфейс, телеграм-канал, кейс-технология, онлайн-пресс-конференция, погуглить и ретвитнуть.
Словарными стали также "погранцы", "решала" и "тайконавт". Заслуженно пополнили список и народные поговорки: ни куется ни плющится, ни пито ни едено, ни шьет ни порет.
С полным списком новых слов в российском словаре можно ознакомиться на сайте орфографического академического ресурса "Академос".
Ране сообщалось
, что филологи работают над упрощением языка чиновников.