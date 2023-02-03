https://crimea.ria.ru/20230203/tsitiruya-klassiku-kak-i-pochemu-rugalis-velikie-pisateli-1126749042.html

Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели

Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели

Ругаться человечество научилось в незапамятные времена. Какими словами унижали и оскорбляли ближних самые древние обитатели Крыма, мы уже не узнаем. Не было у... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T07:26

2023-02-03T07:26

2023-02-03T07:26

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Ругаться человечество научилось в незапамятные времена. Какими словами унижали и оскорбляли ближних самые древние обитатели Крыма, мы уже не узнаем. Не было у них письменности. Но вот греки, десантировавшиеся на полуостров двадцать семь веков назад, были щедры на крепкое словцо. Легко представить, как почтенный купец орал на вороватого приказчика, называя его "питхэкалепэкс" (плут). А какая-нибудь дама в ссоре обзывала оппонентку "эупюгос" — толстозадой. Могла "приложить" и покрепче, с уклоном в совсем уж интимные области.И древнегреческий, и древнеримский ругательный арсенал сохранился в дошедших до нас трудах ученых и писателей того времени. Кое-что — даже на материальных носителях: стенах и камнях. В Крыму, правда, о таких граффити неизвестно. То ли грамотных было немного, то ли никто не заморачивался царапать на стенах или черепках всякую непотребщину.3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это явление, с которым и сражаться надо — и кажется, что победить невозможно. Ведь даже самые образованные, воспитанные, интеллигентные люди позволяли себе сказать и написать что-нибудь эдакое…Пушкина взяли за ухоИзвестно, что Александр Пушкин среди друзей позволял себе меткие и эмоциональные нецензурные выражения. Они "пролезали" и в его стихи.Иван Пущин, друг Пушкина по Царскосельскому лицею, вспоминал, что как-то они засиделись в библиотеке, и из открытого окна наблюдали за прихожанами, выходящими из храма. Внимание привлекли старушка и хорошенькая девушка, которые оживленно спорили. На следующий день Пушкин предложил стихотворную версию их разговора: пожилая женщина обвиняет молодую в шалостях с мужчиной. А та — ее.Заканчивается стихотворение "От всенощной, вечор, идя домой" вот так:Зачитанное вслух творение услышал находившийся поблизости преподаватель. "Взял его за ухо и тихонько сказал ему: "Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее", — вспоминал Иван Пущин.Но поэт не внял. Около полутора десятка его стихотворений содержат слова, перебитые отточием или звездочками. Но о смысле их догадаться нетрудно.Доктор филологических наук, доцент Института филологии Крымского федерального университета Наталья Сегал:— Ненормативная лексика во все времена была распространена. И в наши дни не стоит кричать, что все пропало, что общество маргинализуется. Были "острые" периоды, связанные с кризисами разного рода, когда частность употребления таких слов возрастала — и более спокойные, когда она снижалась.Малообразованные люди невольно выискивают скрепы для связки слов в предложениях, и ими становятся нецензурные слова.Другие же используют их в тех случаях, когда это, с точки зрения говорящего, уместно: например, придать эмоциональную окраску рассказу. В их речь это не украшение, но "изюминка". И не "на потоке", а редкое вкрапление. Человек высокоинтеллигентный, высококультурный, с богатым словарным запасом, способен даже такие слова употребить уместно.Лексика графа ТолстогоСовременники Льва Толстого единодушны: да, он употреблял. "И даже очень свободно — так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего по привычке, не придавая им никакого значения и веса", — свидетельствовал писатель Иван Бунин.Академик Алексей Крылов приводит воспоминание своего отца о молодом Толстом. Исследователи его считают все-таки историческим анекдотом. Когда Толстой во время Крымской войны находился в Севастополе и был определен на одну из артиллерийских батарей, его коробила нецензурная ругань. "Увещевал солдат: "Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, "елки тебе палки", "эх, ты, едондер пуп", "эх, ты, ерфиндер".Солдаты поняли это по-своему: "Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матершинник был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь".Российский филолог Михаил Павловец предположил, что "ерфиндер" — это по-немецки "изобретатель". А "едондер" — от голландского слова, означающего "брань". Или, по иной версии — "бардак".Из воспоминаний юриста Анатолия Кони о поэте и писателе Николае Некрасове:"Я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины... За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: "Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать", — и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут".Нобелевский лауреат Бунин и его словарь матаЩедро употреблял нецензурные выражения Иван Бунин: как в быту, так и в литературе. Друг литератора Николай Телешов писал ему: "С удовольствием тебе сообщаю, что один неведомый тебе читатель, ознакомившись с твоей повестью "Деревня", где напечатаны непечатные выражения, воскликнул: "Господин Бунин известный матограф!"Корней Чуковский упоминал, что Бунин специально вывез из деревни мальчишку, который помогал ему составлять словарь матерных слов и непристойных песен. Словарь этот он затем подарил Петербургской академии наук.Факт: Большинство ругательств не запрещено транслировать, воспроизводить в текстах, которые обнародуются. Однако в РФ федеральное законодательство четко определяет, что именно относится к нецензурным выражениям, недопустимым для употребления в Интернете, общедоступных текстах и видео.К такой лексике относятся упоминания половых органов, "женщины или девушки сниженного социального поведения, глагол соития и производные от этих слов".Маяковский в Крыму5 января 1914 года в Симферополе случился большой скандал. На приеме в доме поэта и организатора знаменитого крымского турне футуристов Вадима Баяна разбушевался Маяковский. Приглашенные журналисты позволили себе выпады в адрес гостей. "Столкновение страстей превратилось в пожар, — описывал ситуацию хозяин. — Потерявший на мгновение равновесие Маяковский схватил было со стола стеклянный предмет…" Запустить его в обидчиков, к счастью, не успел.Иное дело — его товарищ, футурист Алексей Крученых. Он выписывал разные, непроизвольно получавшиеся, скабрезные каламбуры. Некоторые упоминаются в его работе "Сдвигология русского стиха". У другого представителя русского авангарда, Игоря Терентьева, мат в стихах встречался в изрядном количестве."Мы ж филологи…"Прекрасная, изысканная, утонченная Анна Ахматова обычно нецензурных слов не употребляла. Но если в ее присутствии они звучали, не демонстрировала неприятие. Как-то она находилась в компании Лидии Чуковской и поэтессы Ольги Берггольц. Ольга, что-то рассказывая, ругнулась. Чуковская смутилась. Ахматова повернулась к ней и заявила: "Мы же филологи, для нас нет запретных слов"."В воспоминаниях Корнея Чуковского есть такой факт: Ахматова споткнулась о канализационный люк, из которого вылезли люди и стали на нее кричать, оскорблять, нецензурно ругаться, — рассказала Наталья Сегал. — Крышка, оказывается, чуть не задела одного из них. И Ахматова, интеллигентная женщина, тогда уже преклонного возраста, ответила им в той же манере. После чего ошеломленные рабочие уползли в свой люк обратно…"Кстати:Слова-ругательства выходят из обращения, приобретают другой смысл. Многое из того, что сегодня воспринимается как обидное, когда-то звучало совершенно невинно:- Болван: каменный истукан, обрубок бревна, портновский манекен.- Идиот: от греческого "идиотэс" — "частное лицо". Так в Византийской империи называли лиц не церковного звания.- Лох: от украинского "волох" (молдаванин, румын). В Псковской области так называли шкодников, юных хулиганов.- Мерзавец: от слова "мерзкий" — холодный.- Мымра: от "мымрить". В словаре Даля слово объясняется так: долго жевать".- Негодяй: рекрут, непригодный к воинской службе.- Подонок: остатки на дне емкости с жидкостью.- Подлец: человек "подлого" — то есть, низкого происхождения.

https://crimea.ria.ru/20220913/bpla-chvk-i-antvakser-novye-slova-v-rossyiskom-orfograficheskom-slovare-1124494445.html

https://crimea.ria.ru/20220418/filolog-razveyala-mif-ob-unikalnosti-russkogo-mata-1122971387.html

https://crimea.ria.ru/20200901/Za-kozla-otvetish-lingvisty-na-strazhe-zakonov-1118684131.html

https://crimea.ria.ru/20191218/Mat-na-rabote-i-v-zhizni-norma-ili-durnoy-ton-1117767599.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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