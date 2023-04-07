https://crimea.ria.ru/20230407/v-krymu-keys-messedzh-bag-i-abyuzer-zamenyat-russkimi-slovami-1128023261.html

В Крыму кейс, месседж, баг и абьюзер заменят русскими словами

В Крыму кейс, месседж, баг и абьюзер заменят русскими словами - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Крыму кейс, месседж, баг и абьюзер заменят русскими словами

В госкомитете Крыма по молодежной политике придумали, как искоренить иностранные слова в молодежной речи. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал его... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T08:27

2023-04-07T08:27

2023-04-07T08:27

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федеральный закон "о государственном языке российской федерации"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В госкомитете Крыма по молодежной политике придумали, как искоренить иностранные слова в молодежной речи. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал его председатель Алексей Зинченко."Мы понимаем, что молодежь больше всего подвержена пагубному влиянию англицизмов. Некоторое время назад в молодежной среде было модно использовать словечки, которые к русскому языку не имеют никакого отношения. У них есть отечественные аналоги, но у подростков было модно говорить "месседж", а не "сообщение", "баг", а не "ошибка", и так далее", - сказал Зинченко.Популяризировать родную речь решили интерактивным способом, с помощью конкурса под названием "Молодежь говорит по-русски". В течение месяца участникам предлагается присылать англицизмы и сленговые слова со своими вариантами замены.Он отметил, что молодежь с энтузиазмом восприняла идею конкурса и уже активно в нем участвует."Баг" - ошибка", "месседж" - сообщение" – это одни из первых, которые поступили. Много вариантов было на слово "абьюзер", пришедшее к нам из психологии. Кто же это такой? Здесь у нас вариантов много, мы будем обращаться к экспертам, чтобы понять, деспот ли это, тиран или кто-то другой. Молодежь часто использует слово "кейс", а что это такое? Это "пример", это "история", это "дело", то есть на самом деле вопрос дискуссионный", указал Зинченко.Промежуточные итоги конкурса подведут 5 мая, а после этого в течение месяца подготовят сборник, где в алфавитном порядке представят все предложенные конкурсантами слова и их русские аналоги. Для работы над брошюрой привлекут профессиональных филологов, чтобы "сделать это максимально выверенно".Борьба за чистоту русского языка в последние месяцы ведется очень активно. В феврале Госдума приняла закон о его защите, согласно которому теперь в официальных документах не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением слов, не имеющих русских аналогов. 1 декабря 2022 года сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Думу законопроект о запрете на использование в рекламе иностранных букв. По словам Цекова, русский алфавит на основе кириллицы – это такой же государственный символ, как флаг или гимн.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — ПутинРусский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровнеЦитируя классику: как и почему ругались великие писатели

https://crimea.ria.ru/20230301/novyy-zakon-o-russkom-yazyke--mneniya-lingvistov-razdelilis-1127291147.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, русский язык, общество, новости, психология, федеральный закон "о государственном языке российской федерации" , новости крыма